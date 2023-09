Torneo SA Duchessa – Schio batte Brixia e va in finale

Con un punteggio decisamente più basso rispetto alle precedenti amichevoli, il Famila Wuber supera nettamente Brixia per 63-43 e si guadagna così la finale del torneo “Sa Duchessa” di Cagliari.

Partita decisamente in equilibrio nel primo tempo (25-27 per le bresciane) svoltata poi nel terzo e quarto quarto nei quali l’attacco orange è stato decisamente più prolifico. Sottana, Sivka e Chagas le tre scledensi in doppia cifra per punti realizzati mentre Keys la raggiunge per i rimbalzi catturati (una lotta in realtà vinta dalla leonessa per 30-39). Decisivo il contributo della panchina con ben 45 punti segnati contro i soli 9 delle avversarie.

Il Famila affronterà domani in finale alle ore 20.15 le ungheresi del DVTK Miskolc che hanno superato la Dinamo Sassari per 59-72.

Famila Wuber Schio – RMB Brixia Basket 63-43 (15-13, 25-27, 45-38)

Famila Wuber Schio: Bestagno 8, Sottana 12, Sivka 10, Verona 4, Guirantes 0, Crippa 5, Chagas 10, Keys 5, Penna 4, Reisingerova 5

RMB Brixia Basket: Landi 6, Zanardi 9, Tommasoni 5, Pinardi 2, Mbreni ne, Louka 7, Scalvini 0, Rainis 0, Boothe 7, Garrick 2, Skoric 5, Tassinari ne