Torneo “Sa Duchessa” – Schio batte Miskolc e si aggiudica il trofeo

Grazie al successo per 79-63 in finale con Miskolc, il Famila Wuber si aggiudica il torneo “Sa Duchessa” di Cagliari. Secondo trionfo consecutivo dopo quello nel quadrangolare a Tarbes, in Francia, dello scorso weekend.

La partita ha vissuto di strappi per l’energia messa in campo dalle due formazioni di Eurolega che sono state limitate soltanto dalla stanchezza della preseason e dal caldo. In generale, infatti, si è vista davvero una bella pallacanestro soprattutto da parte delle orange che stanno trovando un’ottima sintonia di squadra.

Solo nel secondo quarto Sottana e compagne hanno attraversato un prolungato appannamento con appena due punti segnati in sette minuti. Per il resto Schio ha fatto girare bene la palla in attacco trovando diverse bocche da fuoco (prima Keys e Sottana, poi Crippa, infine Reisingerova e Chagas) e ha sfoderato una difesa aggressiva che ha fruttato diversi recuperi ma anche qualche canestro semplice delle avversarie per alcuni sincronismi ancora da perfezionare.

Martina Crippa è stata premiata come MVP della finale.

Famila Wuber Schio – DVTK Miskolc 79-63 (26-16, 34-26, 60-46)

Famila Wuber Schio: Bestagno 8, Sottana 10, Sivka 0, Verona 7, Guirantes 3, Crippa 11, Chagas 9, Keys 12, Penna 7, Reisingerova 12

DVTK Miskolc: Aho T 0, Charles 19, Kanyasi 11, Aho N 9, Lelik 5, Garbin 6, Grigalauskyte 6, Tenyer 0, Jovanovic 5, Toman 2