Tortona vince nettamente il test con Matelica

Proficuo test per la formazione di Cutugno che al PalaZola di Zola Predosa (Bo), nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato, ha battuto in maniera netta le pari categoria, ma inserite nel girone B, dell’Halley Thunder Matelica; successo rotondo quello delle giraffe che hanno avuto una giornata particolarmente felice al tiro, con percentuali assai lusinghiere sia da 2 che da 3 (56%). Divario che ha preso consistenza a partire dalla seconda frazione dopo un primo quarto che seppur sempre condotto dalle castelnovesi era stato abbastanza equilibrato (25-18); il 33-14 dei secondi 10′ ha spaccato in due la partita con il Bcc Derthona che nei parziali successivi ha respinto senza patemi i tentativi di recupero delle marchigiane, riuscendo anzi ad incrementare il divario. Aldilà del fatto che si trattava comunque di una partita amichevole le indicazioni che lo staff tecnico dell’Autosped può trarre dalla sgambata odierna sono sicuramente, nel complesso, positive; certo con i due punti in palio le cose poi assumono una dimensione differente ma comunque il lavoro fin qui svolto dalle ragazze in questo precampionato può indurre ad un moderato ma giustificato ottimismo in vista della trasferta di Selargius di sabato 7 ottobre.

Halley Thunder Matelica – Autosped Bcc Derthona Basket 73-106 (18-25, 32-58, 54-84)

Halley Thunder: Kraujunaite 1, Stronati, Celani, Georgieva 14, Gramaccioni 8, Gonzalez 19, Zamparini, Poggio 13, Montelpare 1, Offlor 5, Sanchez 12. All. Sorgentone Vice All. Marcellini

Autosped: Marangoni 15, Cerino 17, Leonardi 18, Baldelli 10, Gianolla 15, Thiam 2, Cocuzza 3, Juric 7, Attura 14, Castagna 3, Melchiori, Imuentinyan 2. All. Cutugno Vice All. Cerini e Lazzari

