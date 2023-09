Treviso incerottata, Mantova vince lo scrimmage

Va a Mantova la vittoria della seconda amichevole preseason di Martina Treviso. Le lombarde si sono imposte 62-52 al termine dei quattro quarti disputati e in cui il risultato è stato sempre resettato.

Treviso arrivava allo scrimmage non in perfette condizioni: Lalic rimasta a casa, Egwoh presente ma non disponibile, Perini all’esordio.

Per due quarti la gara si gioca sui binari dell’equilibrio, con le due squadre a rispondersi colpo su colpo: 16-13 alla prima sirena, 10-13 alla seconda e di fatto perfetta parità all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto arriva l’allungo delle padroni di casa che trovano il canestro con continuità e piazzano il 21-11 che di fatto diventa decisivo per la vittoria finale.

“Nonostante i problemi che abbiamo avuto in questa settimana – il commento di coach Matassini – ho visto degli interessanti progressi da parte della squadra. Peccato per le percentuali al tiro che sono state molto basse, sia al tiro da tre (3/20) che ai tiri liberi (12/21). Ma siamo in piena preparazione e non ancora al completo”.

MANTOVA: N.D

MARTINA TREVISO: Amabiglia 11, Vespignani 11, Pobozy 8, Perini 6, Gini 6, Moretti 6, Da Pozzo 4, Zagni, Paoletti, Egwoh NE.

Ufficio Comunicazione NPT