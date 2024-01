Trieste regola Umbertide con un gran secondo tempo

Continuano le difficoltà esterne per Umbertide. A Trieste arriva la sesta sconfitta in sette gare lontane dalle mura amiche. Fatale il terzo periodo, dove le padrone di casa trovano lo strappo giusto per allungare dopo due quarti in equilibrio. Top Scorer in casa PFU Stroscio con 18 pt.

Triste: Sammartini, Rosset, Camporeale, Ostojic, Miccoli

Umbertide: Stroscio, Scarpato, Sammartino, Paolocci, Baldi

CRONACA – Si rivede Sammartino nello starting five di coach Staccini, tornata in campo dopo aver saltato le ultime gare. Il botta e risposta Camporeale Paolocci avvia la contesa tra le due squadre. Rosset firma il primo break (8-3), ma Stroscio e Paolocci impattano subito a quota 10. Baldi firma il primo sorpasso ospite (14-15), ma il finale è di marca Futurosa che al decimo conduce 18-15. Anche nel secondo periodo è l’equilibrio che continua a farla da padrona, con il massimo vantaggio di Trieste che tocca le sei lunghezze con Umbertide sempre brava a rispondere colpo su colpo grazie a Baldi e Sammartino. Al ventesimo è 35-31. Dopo l’intervallo però l’intensità e il gioco mostrato nella prima parte cala e la Futurosa al contrario cambia marcia: Miccoli e Rosset propiziano subito il più dieci, mentre è Sammartini a scrivere il massimo vantaggio sul 47-33 di metà frazione. Baldi e Stroscio provano a limitare i danni, ma l’ultimo sussulto è di Tempia autrice del 52-40. Nell’ultima frazione la PFU tocca più volte il meno otto, non riuscendo però mai avvicinarsi ulteriormente con Miccoli e Rosset a sancire il definitivo 72-56.

IL COMMENTO DI COACH STACCINI: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma nella ripresa a causa delle assenze e delle condizioni precarie di alcune ragazze abbiamo finito presto le energie per provare a riuscire a giocarcela fino in fondo”.

Futurosa Trieste iVision – PF Umbertide 72 – 56 (18-15, 35-31, 52-40, 72-56)



FUTUROSA TRIESTE IVISION: Messina NE, Briganti, Rosset* 16 (5/8 da 2), Tempia 6 (3/4, 0/2), Ostojic* 10 (5/13, 0/3), Miccoli* 19 (8/14 da 2), Cressati NE, Leghissa NE, Sammartini* 13 (4/7 da 2), Lombardi, Camporeale* 6 (1/3, 0/2), Carini 2 (1/1, 0/1)

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 27/50 – Tiri da 3: 0/8 – Tiri Liberi: 18/21 – Rimbalzi: 44 6+38 (Miccoli 9) – Assist: 8 (Rosset 2) – Palle Recuperate: 4 (Rosset 1) – Palle Perse: 9 (Rosset 5)

PF UMBERTIDE: Sammartino* 6 (0/3, 2/6), Pompei 3 (1/1, 0/3), D’Angelo F. 3 (1/6, 0/1), Scarpato* 3 (0/4, 1/2), Stroscio* 18 (2/9, 4/5), Gianangeli 6 (3/4 da 2), Colli NE, Paolocci* 4 (1/4, 0/2), Gambelunghe 2 (1/3, 0/1), Baldi* 11 (4/13, 0/1), Festinese

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 13/47 – Tiri da 3: 7/21 – Tiri Liberi: 9/12 – Rimbalzi: 37 11+26 (Paolocci 6) – Assist: 1 (Stroscio 1) – Palle Recuperate: 6 (Stroscio 2) – Palle Perse: 7 (Sammartino 2) – Cinque Falli: D’angelo, Scarpato

Arbitri: Bortolotto G., Zanelli L.

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE