Trieste vince l’amichevole contro Ponzano

Posaclima Ponzano 51 64 Futurosa Trieste



Ponzano: Milani 8, Mosetti 3, Favaretto 6, Gobbo 4, Pertile 6, Fiorotto 15, Varaldi 5, Volpato 4.

Trieste: n.d.

Il primo test della preseason della Posaclima Ponzano è contro la Futurosa Trieste, squadra che ha chiuso la scorsa stagione biancoverde nella emozionante cavalcata play out.

Coach Gambarotto, che non può contare su Kirschenbaum, ancora impegnata in Uruguay, Valli e Iuliano alle prese con degli acciacchi da preparazione, schiera nel quintetto di partenza Milani, Mosetti, Pertile, Gobbo e Fiorotto.

Il primo canestro è proprio di Milani che tiene alto il ritmo in un inizio scoppiettante: dopo 3’ minuti è 7-4. L’intensità è altissima, Trieste trova un paio di canestri e Gambarotto chiama time out. Pertile mette in mostra già una discreta forma e guida Ponzano al contro break, 14-9 ed ora è la Futurosa a fermare il match. Il finale di primo quarto è tutto per la Posaclima che chiude i primi 10 minuti sul 19-13.

I due allenatori decidono di azzerare il punteggio ad ogni parziale, così da tenere accesa la sfida. La Posaclima continua a tenere il ritmo elevato allungando la difesa e lottando su ogni pallone, ma la Futurosa non è da meno; a farne le spese è Michela Volpato che subisce un colpo fortuito e deve lasciare il campo. Coach Gambarotto dà spazio anche alla giovane Lucia Zoleo e trova buone risposte da tutto il roster. Trieste prova a scappare; un pregevole fade away di Varaldi tiene a contatto Ponzano, ma il finale di quarto premia Trieste che vince il periodo 13-22.

La pausa non ristora troppo le squadre, inevitabilmente il ritmo si abbassa e le percentuali calano: Fiorotto si dimostra giocatrice solida, e di esperienza guida la Posaclima sul 8-7. Il parzialino di 4-0 in favore di Trieste fissa il punteggio del terzo quarto sul 8-11.

Ponzano accusa la stanchezza e le rotazioni accorciate. Trieste parte invece alla grande e scappa sul +6 a 3’ dal termine. Celia Fiorotto e Giovanna Pertile non ci stanno e ricuciono lo strappo con un 5-0. Sammartini e compagne però non si scompongono, la Futurosa vince anche il quarto periodo per un punteggio cumulativo di 51-64.

Complessivamente è positiva la prima sgambata della Posaclima, anche per l’accoglienza ricevuta dal Palasport di Spresiano.

Le dichiarazioni di coach Matteo Gambarotto:

“Amichevole che dimostra esattamente quelli che sono i valori che possiamo fisicamente e tecnicamente portare in campo in questo momento. Coesione e voglia di sacrificarsi non mancano, tantomeno il talento. C’è bisogno di continuare a conoscersi e crescere in campo”.

Ufficio stampa

Giovanni Conte