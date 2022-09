Trofeo Città di Schio – Il Famila regola Brixia e raggiunge il Geas in finale

By

Il Famila Wuber conquista l’accesso alla finale del Trofeo Città di Schio superando Brixia Basket per 92-73 . Domani alle 19.15 affronterà nella finalissima il Geas Basket che nel pomeriggio si è imposto per 59-63 su Reyer Venezia, al termine di una partita condotta per quasi tutti i quaranta minuti.

Gara dai ritmi alti quella tra le scledensi e le bresciane che hanno disputato un’eccellente prima frazione, sempre a contatto con le campionesse d’Italia. È stato soprattutto il tiro dalla distanza a galvanizzare le ospiti (14/27 complessivo) mentre Sottana e compagne, grazie alla grande profondità del roster, hanno saputo differenziare i propri attacchi: bene sotto le plance Bestagno, Ndour e Keys (tutte in doppia cifra) mentre tra le esterne la più incisiva è stata Penna con 15 punti.

Sicuramente ci sono ancora meccanismi da rodare al meglio, soprattutto in chiave difensiva dove coach Dikaioulakos ha più volte proposto un pressing a tutto campo.

Domani, quindi, alle 17 la sfida per il 3° posto tra Reyer Venezia e Brixia Basket, alle 19.15 la finale del Trofeo tra Famila Wuber e Geas Basket.

Famila Wuber Schio – Brixia Basket 92-73 (27-24, 48-30, 74-51)

Famila Wuber Schio: Kristinaki 6, Zahui ne, Bestagno 16, Mestdagh 7, Sottana 6, Sivka 2, Verona 2, Crippa 8, Campisano 6, Keys 10, Penna 17, Ndour 12

Brixia Basket: Johnson 13, Tomasoni 0, Zanardi 12, Molnar 8, De Cristofaro 20, Tempia 0, Scarsi 5, Scalvini ne, Rainis 2, Valli 12, Miller McRay 4