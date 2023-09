Trofeo Città di Schio – San Martino battuta di misura dalle francesi di Tarbes

Tarbes GB – Alama San Martino 69-68



TARBES GESPE BIGORRE: Leite 21, Fappossi 7, Fora 11, Droguet 3, Monase 3, Zodia 5, Malonga 12, Tomasicka 7. All. Gomez.

BASKET SAN MARTINO: D’Alie 9, Guarise 2, Squizzato ne, Conte 9, Turcinovic 20, Tau ne, Russo 8, Pilatone ne, Kostowicz 10, Diakhoumpa, Vente 6, Arado 4. All. Piazza.

PARZIALI: 20-19, 41-31, 51-43.

Epilogo emozionante ma amaro per l’Alama San Martino in quel di Schio, nella semifinale del Trofeo del Cinquantenario. Contro le francesi di Tarbes, la formazione di coach Giuseppe Piazza cede in volata, per un solo punto. Domenica sarà dunque finale 3°/4° posto, con inizio alle 16.15, contro la perdente dell’altra semifinale fra Schio e Brescia.

C’è grande equilibrio nella prima frazione, con le squadre a rincorrersi ma sempre con uno scarto risicato. Nel finale San Martino manca il sorpasso dalla lunetta, e si va al primo riposo sul 20-19 Tarbes.

In avvio di secondo periodo sono 5 punti in un amen di Russo e la tripla di Turcinovic a valere il sorpasso sul 23-27. Il punteggio rimane però sempre in equilibrio, anche perché le giallonere non hanno particolare fortuna su alcune conclusioni ben prese, ma rifiutate dal ferro. È con la precisione nel tiro da fuori che invece la formazione francese trova il controsorpasso, e nel finale arriva anche un break di 13-0 che vale l’allungo: 41-31 il punteggio all’intervallo.

Nel terzo periodo l’Alama prova con pazienza a ricucire: sono Conte e Kostowicz a riportare il gap a un solo possesso (46-43 al 25′). L’aggancio tuttavia non si concretizza, e proprio allo scadere del quarto il gioco da tre punti di Foppossi restituisce margine alle transalpine: 51-43.

È Turcinovic a sbloccare l’attacco nel quarto periodo, con 5 punti che restituiscono ancora il 51-48. Poi al 34′ Russo completa la rimonta con un 3/3 ai liberi, e poco dopo è la bomba firmata da D’Alie a riportare avanti le Lupe sul 53-56. In un finale punto a punto Kostowicz e Vente provano a tenere avanti San Martino, ma si entra negli ultimi 2′ ancora in parità sul 60-60. Da fuori Foppossi piazza un canestro fondamentale, come quello in tap-in di Malonga che a 9″ dalla sirena fa 67-64. Tarbes ricorre al fallo per impedire di tirare da tre, e con la girandola di liberi San Martino ci prova fino all’ultimo. Sul 69-68 una palla recuperata consente di avere anche un’ultima conclusione, ma in 5″ D’Alie deve farsi tutto il campo, e la sua preghiera fuori equilibrio non va a bersaglio.

UFF.STAMPA LUPEBASKET