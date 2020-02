TTT Riga segue Sopron: niente trasferta a Lubiana contro la Reyer

Ieri è arrivata la decisione di Sopron di annullare la trasferta a Lubiana, dove è in programma la sfida contro Schio, valida per l’ultimo turno di stagione regolare di EuroLeague Women.

Oggi anche il TTT Riga, avversario della Reyer Venezia sempre alla Stožice Arena di Lubiana, ha comunicato nella sua pagina Facebook che non prenderà parte alla trasferta per evitare il rischio contagio.

Entrambe le società hanno chiesto a FIBA Europe di intervenire sulla questione, considerando che le partite sarebbero programmate per domani ore 17.30 e ore 20.00 a Lubiana. Si attende nelle prossime ore la decisione della FIBA, ma questo punto potrebbe essere posticipato di una settimana. Oltre la settimana pare difficile, per esigenze di calendario.

La sfida tra Riga e Venezia ha in palio i posti per l’EuroCup, mentre quella fra Schio e Sopron qualifica per i quarti di finale di EuroLega.