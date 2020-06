UFFICIALE – Cancellate le finali di EuroLeague ed EuroCup Women

Il Board di FIBA Europe si è incontrato via video conference lunedì 15 giugno ed è giunto a importanti decisioni.

Il meeting è stato presieduto dal Presidente di FIBA Europe e Vice Presidente di FIBA Turgay Demirel, ed ha visto la partecipazione del Presidente FIBA Hamane Niang, del Segretario Generale Andreas Zagklis e del Segretario Generale ed Executive Director di FIBA Europe Kamil Novak.

Queste le decisioni prese:

Competizioni per Club organizzate da FIBA Europe:

A seguito delle forti raccomandazioni emerse dal gruppo di lavoro che è stato creato per esplorare le diverse opzioni possibili e supportato dalla Commissione Competizioni di FIBA Europe, il Board ha deciso di cancellare la stagione corrente delle tre competizioni per club organizzate da FIBA Europe che sono state sospese a marzo.

Le stagioni 2019-2020 di FIBA Europe Cup, EuroLeague Women ed EuroCup Women non riprenderanno e non sarà decretato un vincitore. Tutti i club che erano presenti ai quarti di finale delle rispettive competizioni quando le stesse sono state sospese, riceveranno dei punti di ranking per essere arrivate fino a quel punto, come prevedono le Regulations.

Il focus si è quindi spostato sulla preparazione della stagione 2020-2021 e sui piani alternativi di svolgimento:

1. 1. La nuova stagione di competizioni per club 2020-2021 inizierà come previsto a settembre/ottobre con o senza spettatori, in base ai regolamenti locali e nazionali.

2. 2. Nel caso una competizione non possa partire a settembre/ottobre, sarà automaticamente posticipata a Gennaio 2021, con un competition system ridotto.

3. 3. Se una competizione che inizia a settembre/ottobre dovesse essere interrotta per una nuova ondata di contagi da COVID-19, le partite già giocate saranno valide, e un nuovo competition system ridotto e accorciato verrà proposto.

Le date per il sorteggio della nuova stagione sono state momentaneamente fissate per il 17-18 agosto 2020.

FIBA EUROBASKET E WOMEN’S EUROBASKET QUALIFIERS

Il Board ha anche presentato delle raccomandazioni e piani alternativi secondo il gruppo di lavoro e la Commissione Competizioni di FIBA Europe a riguardo delle finestre prossime di qualificazione a FIBA EuroBasket 2021 ed a FIBA Women’s EuroBasket 2021.

Per le finestre di qualificazione all’Europeo femminile di Novembre 2020 e Febbraio 2021:

1. 1. La finestra di novembre verrà giocata come previsto con o senza spettatori o con un ridotto numero di spettatori a seconda dei regolamenti locali e nazionali.

2. 2. Nel caso la finestra di novembre non si potesse giocare, sarà spostata a Febbraio 2021. In questo caso, nella finestra di febbraio 2021, si giocheranno quattro partite in quindici giorni. Inizierà domenica 31 gennaio con gare di giovedì, domenica, mercoledì e sabato. Le atlete torneranno a disposizione dei club domenica 14 febbraio 2021.

Per le finestre di qualificazione all’Europeo maschile di novembre 2020 e febbraio 2021:

1. 1. La finestra di novembre verrà giocata come previsto con o senza spettatori o con un ridotto numero di spettatori a seconda dei regolamenti locali e nazionali.

2. 2. Nel caso la finestra di novembre non si potesse giocare, le partite della finestra di novembre saranno spostate a febbraio 2021, e le partite che si sarebbero dovute giocare a febbraio saranno spostate a luglio 2021, con una nuova finestra che sarà calendarizzata dopo la fine dei Tornei Pre Olimpici e prima dell’inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo.

FIBA WOMEN’S EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOR SMALL COUNTRIES

Il Board ha approvato le raccomandazioni dalla Commissione Small Countries per giocare il FIBA WOMEN’S EUROPEAN CHAMPIONSHIP FOR SMALL COUNTRIES tra il 15 ed il 20 giugno 2021 a Nicosia, Cipro.

Il torneo era originalmente previsto per questa estate.

Il torneo maschile avrà luogo a Limerick, Irlanda, tra il 28 giugno ed il 3 luglio 2021.

“BACK ON COURT” ROADMAP

Il Board ha ricevuto aggiornamenti sul progetto “Back On Court”, nato per dare una roadmap e delle guidelines indicative per il ritorno in campo post-COVID-19, attraverso una piattaforma di scambio tra le Federazioni Nazionali europee.

Il secondo round di meeting online tra FIBA Europe e le Federazioni europee avverrà in tre gruppi separati (17, 22 e 24 giugno 2020).