UFFICIALE – La Coppa Italia 2020 di Serie A2 a Moncalieri il 25, 26 e 27 settembre

La Serie A2 è pronta a fare il suo ritorno in campo. Un forte segnale di ripresa e voglia di tornare ad assaporare le sfide sul parquet, con rinnovato entusiasmo ed energia.

Il primo appuntamento ufficiale della stagione sarà la Final Eight di Coppa Italia 2020, che si disputerà al PalaEinaudi di Moncalieri dal 25 al 27 settembre. Il comune piemontese e la società si confermano sede ufficiale dell’evento, dimostrando grande impegno e continuità di intenti dopo le vicende legate all’emergenza sanitaria di COVID-19.

La sfida metterà di fronte otto formazioni, quattro per girone: l’ospitante Akronos Moncalieri, Basket Team Crema, Drain by Ecodem Alpo, Basket Carugate per il Girone Nord; E-Work Faenza, Crédit Agricole La Spezia, La Bottega del Tartufo Umbertide, Cus Cagliari per il Girone Sud.

Questo il programma della manifestazione:

Quarti di finale (25 settembre)

ore 14 Crédit Agricole La Spezia vs Drain by Ecodem Alpo

ore 16 Basket Team Crema vs La Bottega del Tartufo Umbertide

ore 18.30 E-Work Faenza vs Mapptools Carugate

ore 20.30 Akronos Moncalieri vs Cus Cagliari

Semifinali (26 settembre)

ore 17.30 Vincente E-Work Faenza-Mapptools Carugate vs Vincente Basket Team Crema-La Bottega del Tartufo Umbertide

ore 20.30 Vincente Akronos Moncalieri-Cus Cagliari vs Vincente Crédit Agricole La Spezia-Drain by Ecodem Alpo

Finale (27 settembre)

ore 18 Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

