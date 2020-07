UFFICIALE – Marghera rinuncia alla serie A2. Ripartirà in B con Laura Nicolini coach

I Giants per la stagione 2020/2021 ripartono da Laura Nicolini che guiderà la prima squadra femminile, dopo la richiesta di riposizionamento di Marghera nel campionato di serie B.

Un ritorno di Laura gradito, atteso e voluto da tutta la dirigenza Giants.

Laura, argentina con nazionalità italiana, ha una passato importante come giocatrice: in argentina ha vinto 5 titoli nella massima divisione, con la nazionale Argentina ha partecipato a vari mondiali e Giochi PanAmericani, nel 2004 è approdata in Italia dove ha giocato per molti anni in A1 e A2; nel triennio dal 2013 al 2016 ha militato a Marghera ed è stata protagonista come giocatrice e capitana prima della promozione dalla B alla A2 e poi nel primo anno del ritorno dei Giants in A2. Inoltre in quello stesso triennio è stata responsabile e ha allenato vari gruppi del Minibasket Giants.

Adesso ritorna ai Giants per un progetto biennale che ha come obiettivi quelli di riportare Marghera ai vertici del basket femminile nazionale, quelli della valorizzazione di ​ giocatrici giovani capaci e desiderose di mettersi alla prova da protagoniste in un campionato senior. Laura metterà a disposizione tutta la sua esperienza e tutte le sue capacità tecniche dimostrate nelle sue precedenti esperienze, sia nella preparazione tecnica individuale delle giocatrici che nel lavoro, nel gioco e nella intensità di squadra.

In questi giorni sarà completato e definito lo staff tecnico della squadra; oltre a Laura per ora è stato confermato come preparatore atletico SERGIO GIARRIZZO. Sergio nella passata stagione ha dimostrato grandi capacità, carisma, attaccamento e condivisione ai progetti di Marghera.

La squadra si radunerà per partire con la nuova stagione a fine agosto.

Bentornata a LAURA da tutti i GIANTS in questo nuovo ambizioso progetto.

Uff.Stampa Giants Marghera