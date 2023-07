UFFICIALE – Rhodigium Basket approda in Serie A2

L’anno sportivo 2023 / 2024 sarà una storica stagione per la Solmec , che dopo anni di programmazione e di campionati da protagonista in serie B femminile rileva il titolo della Pallacanestro Firenze e parteciperà al campionato di serie A2 nazionale.

“All Together, all To get her” – Tutti insieme, tutto per averla!

Avremmo voluto raggiungerla sul campo, l’11 giugno, davanti alla nostra città e ai nostri tifosi. Non è stato così, ma sentendo la risposta della città al richiamo della pallacanestro e percependo sulla pelle l’affetto dei nostri tifosi abbiamo deciso di compiere un grande passo. Facendo affidamento sul fondamentale supporto dei nostri sponsor e sulla consapevolezza di aver vinto 2 campionati di Serie B in tre anni, ci siamo convinti a rilevare il titolo di Pallacanestro Firenze.

Dopo la risposta affermativa del consiglio Federale della FIP in data odierna, La SOLMEC RHODIGIUM BASKET COMUNICA CHE LA PROSSIMA STAGIONE PARTECIPERÀ AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2! “

Con queste righe la società della presidente Mariapaola Galasso ha comunicato il 14 luglio l’ammissione ufficiale al campionato di serie A2 femminile.

Ripercorrendo le ultime settimane ci si era lasciati con la sconfitta nella finale di ritorno al Palasport di Rovigo contro le Foxes di Giussano che aveva decretato la fine del sogno promozione sul campo, in un palasport colmo di tifosi , famiglie , appassionati e molti cittadini che avevano portato tutto il loro calore alle ragazze di coach Pegoraro . Non è bastato.

I giorni e le settimane successive all’11 giugno la società rosso blu ha iniziato la programmazione per l’ennesima stagione in serie B, conscia delle difficoltà nel confermare una squadra di ottime giocatrici che stavano ricevendo offerte importanti per giocare altrove in campionati di categoria superiore.

Quando si è aperta la possibilità di rilevare il titolo della Pallacanestro Firenze, società che ha giocato la finale per la promozione in serie A1 a fine maggio, il Consiglio Direttivo rosso blu, il team di Sponsor e i soci dell’associazione sportiva , non hanno avuto dubbi sul fatto che fosse un atto coraggioso , ma allo stesso tempo necessario , per continuare un progetto che vedeva come obiettivo il raggiungimento della A2 .

Nei prossimi giorni verranno comunicate moltissime novità sia per quanto riguarda lo staff tecnico che per quanto riguarda il roster della squadra che esordirà in serie A2 il 7 ottobre . Obiettivo principale del club è quello di confermare la maggior parte delle giocatrici scese in campo nella scrosa stagione , valorizzando e aumentando il minutaggio alle giovani del vivaio rosso blu , con l’aiuto di alcuni innesti importanti che rispetteranno però i valori e i principi della squadra.

La Rhodigium Basket è una società sana , in salute, che ha sempre rispettato gli impegni economici e progettuali presi con i propri e le proprie tesserate e i propri tesserati , questo sarà e rimarrà sempre un tassello fondamentale in tutte le scelte future che verranno fatte.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzate le prime novità: intanto l’augurio è quello di ritrovare per la prossima stagione, un palasport gremito , come in quella finale di giugno , dove l’epilogo non è stato quello sperato , ma la risposta della città , dei tifosi , dei tanti bambini e bambine presenti ha dato la spinta e il coraggio alla Rhodigium Basket del grande salto in serie A 2.

UFF.STAMPA RHODIGIUM BASKET