UFFICIALE – Valentina Fabbri si ritira dal basket giocato

Dear Basket…Is my time for say goodbye…e’ arrivato il momento di salutarci…Non e’ un addio ma soltanto un arrivederci (se fosse per la mia testa firmerei subito, anche perché sai che di richieste ne ho avute e le ringrazio ma il mio cuore dice di no e sai benissimo che ho scelto sempre con il cuore)… Ho iniziato 20 anni fa a livello professionale ero solo una bambina di 14 anni molto timida che non sapevo a cosa andavo incontro…Avevo fatto una promessa e l’ho mantenuta cioè quella di diventare un DONNA e ti ringrazio perché ora non mi fa paura niente e nessuno…Esordire a solo 16 anni in Nazionale, in Serie A e in Eurolega e’ stato uno dei tanti sogni che ho realizzato e che ho nel cassetto…Sognare e’ bellissimo ma bisogna saper realizzarli con le proprie forze e il proprio sudore ed io non posso di certo lamentarmi… Grazie a te ho saputo cosa voleva dire la frase che mi ripeteva sempre un grande coach come Fossati

“I tempi duri passano ma i veri duri restano sempre” e in questi 20 anni credo che potrei scrivere un libro per tutto quello che ho fatto e che ho passato e che di certo non dimenticherò mai…Mi hai fatto capire cosa volesse dire amare e con te ho vissuto anche una grande storia d’amore, mi hai fatto capire cosa volesse dire il concetto di squadra, il dare tutto di te stesso per i tuoi obbiettivi fregandotene dei giudizi altrui e mi hai fatto conoscere tante bellissime persone a livello internazionale che mi porterò sempre nel cuore e che con molte di queste si e’ creata una grande e bella amicizia che non finirà mai…Ringrazio il mio agente Marcello Perazzetti per il suo grande lavoro e tutti quelli che l’hanno preceduto…Ringrazio tutte le società staff, coach, compagne di squadra, giornalisti, arbitri, tifosi, la FIP, il CONI, la Lega, la Giba e tutti gli amici per avermi fatto vivere questo grande sogno indimenticabile e per sentirmi veramente una giocatrice realizzata… THANKS TO EVERYONE…

Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia ed i miei carissimi amici che in questi 20 anni non mi hanno mai fatto sentire sola…Ora sta iniziando un grande e nuovo capitolo di vita che sono veramente entusiasta di questa bella opportunità che da tanto stavo sognando e non vedo l’ora di mettermi in gioco…

I sogni sono fatti per essere realizzati e se in ciò che fai ci metti il cuore il segno che lasci sarà indelebile…

Con il cuore,

Valentina