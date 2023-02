Ufficiali il calendario e il logo delle Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 Femminile

È ufficiale il logo e il calendario della 26ª edizione della Coppa Italia di Serie A2, con la Final Eight che si svolgerà il 3, 4 e 5 marzo al PalaZauli di Battipaglia.



Tra due settimane esatte, si alzerà il sipario sulle attesissime Final Eight della Coppa Italia di Serie A2 Femminile che andranno in scena, a Battipaglia, dal 3 al 5 marzo.

Le Final Eight, patrocinate dalla Regione Campania e sponsorizzate da O.ME.P.S., Givova, Afora ed Agrivit, vedranno ai nastri di partenza, come facilmente evincibile dalla denominazione, 8 squadre di straordinario livello: Autosped Castelnuovo Scrivia, Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano, WomenApu Delser Crich Udine e Limonta Costa Masnaga (provenienti dal Girone Nord), Use Rosa Scotti Empoli, Cestistica Spezzina, Il Palagiaccio PF Firenze e la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia (provenienti dal Girone Sud).



La manifestazione si svolgerà dal 3 al 5 marzo e si snoderà lungo 7 partite di straordinario livello che si disputeranno al PalaZauli secondo il seguente programma:



QUARTI FI FINALE

Venerdì 3 marzo

• Use Basket Rosa Empoli-Costa Masnaga – ore 14:30

• Sanga Milano-Cestistica Spezzina – ore 16:30

• Castelnuovo Scrivia-Pallacanestro Femminile Firenze – ore 18:30

• Women APU Udine-O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia – ore 20:30



SEMIFINALI

Sabato 4 marzo

• Semifinale 1 – ore 18:00

• Semifinale 2 – ore 20:00



FINALE

Domenica 5 marzo

• Finale – ore 18:00

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta in chiaro su LBF TV. La Finale sarà trasmessa anche in diretta in chiaro su MS Channel – Canale 814 di Sky.



L’evento sarà preceduto da un’esclusiva serata di gala: giovedì 2 marzo, presso l’Hotel Mec di Paestum, con inizio alle ore 19:30, si terrà la Cerimonia Inaugurale delle Final Eight: in una location bellissima ed elegante, alla presenza delle Istituzioni politiche e sportive, le 8 squadre partecipanti si ritroveranno insieme per condividere la gioia di potersi giocare, a partire dal giorno dopo, un trofeo prestigiosissimo.

Per la tre giorni di Coppa Italia, sarà possibile richiedere accrediti media entro il 28 febbraio inviando una e-mail a comunicazione@legabasketfemminile.it.