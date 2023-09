Ultimo test vincente per San Martino di Lupari, superata San Giovanni Valdarno

Alama San Martino – Polisportiva Galli 69-63

BASKET SAN MARTINO: D’Alie 7, Guarise 2, Conte 11, Turcinovic 7, Malin, Russo 7, Arado 3, Diakhoumpa 2, Vente 8, Kostowicz 22. All. Piazza.

SAN GIOVANNI VALDARNO: Nasraoui 15, Streri 7, Rossini 7, Azzola 2, Bevilacqua, Reggiani 7, Lazzaro 4, Mioni 8, Lopez 2, Bocola 2, Amatori 2, De Cassan 7. All. Franchini.

PARZIALI: 21-9, 15-10, 19-16, 14-28.

Successo interno nell’ultimo test del preampionato per l’Alama San Martino, che contro la Polisportiva Galli si impone con un complessivo 69-63, al termine di un incontro in cui il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto.

Parte in equilibrio la prima frazione, con Reggiani a rispondere a Kostowicz. Poi San Martino tenta lo scatto verso la metà del quarto, con la tripla di Conte e i canestri ravvicinati di Vente e della stessa Kostowicz (8 nei primi 8′), per il 15-6. È la penetrazione di Guarise, quasi a fil di sirena, a fissare il 21-9 con cui si chiude il quarto d’apertura.

Nel secondo si riparte dallo 0-0, e sono due bei canestri in reverse di D’Alie e Kostowicz ad inaugurare le marcature. Restano più basse tuttavia le percentuali rispetto alla frazione precedente, ed è brava la formazione ospite a rimanere a contatto (8-8 dopo 7′). In chiusura l’Alama torna ad allungare: Russo trova benissimo Diakhoumpa per il 15-10 con cui si chiudono i secondi 10′.

San Martino parte forte anche nel terzo periodo, con un 11-0 nei primi 4′, suggellato dalla tripla di Russo e dal bel contropiede di Turcinovic. Si arriverà anche al 15-0 (e a questo punto il risultato complessivo sarebbe di 51-19), prima del canestro di De Cassan che finalmente rompe il ghiaccio fra le toscane. A quel punto un calo di intensità e il bonus raggiunto in fretta consente alle ospiti di risvegliarsi, e rispondere con un controbreak che consente loro di chiudere il parziale a un solo possesso di distanza: 19-16.

In avvio di ultimo quarto, invece, è San Giovanni Valdarno a tenere per la prima volta la testa nel punteggio (5-8 dopo 3′ con la bomba di Rossini), anche se il parziale resterà in equilibrio fino al 7′. Poi San Martino molla qualcosa, e paga l’imprecisione ai liberi, mentre le ospiti si galvanizzano con un paio di triple e nel finale scappano via. Il 14-28 finale porta il punteggio complessivo sul 69-63 per le Lupe, che chiudono con Kostowicz top scorer: per lei 22 punti (9/9 al tiro), 5 rimbalzi e 4 assist.

Si completa dunque con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta il precampionato delle giallonere, che sabato prossimo inaugureranno il campionato di A1 femminile con la sfida contro Milano (ore 14.30), match di apertura dell’Opening Day di Schio.

