La partita valida per la ventunesima giornata di Serie A1 tra Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio, originariamente in programma per domenica 1 marzo alle ore 20.30, è stata spostata alle ore 18 dello stesso giorno.

L’incontro andrà in onda su MS Channel e MS Sport in differita a partire da lunedì, mentre la diretta sarà comunque visibile in chiaro e in esclusiva sulla piattaforma LBF TV.

Area Comunicazione LBF