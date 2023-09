Una rimaneggiata Roseto sconfitta da Matelica

Dopo le prestazioni positive nel torneo di Campobasso, contro squadre di categoria superiore, arriva una sconfitta per le ARAN Cucine Panthers Roseto che vengono battute in amichevole dalla Thunder Basket Matelica con il punteggio di 85-76.

Con Obouh Fegue tenuta precauzionalmente a riposo e Cecili e Aispirua utilizzate con il contagocce, le Panthers hanno vinto il primo quarto, salvo poi perdere i tre successivi. Sconfitta che è frutto anche di un atteggiamento sbagliato, con le rosetane che spesso hanno perso diversi duelli individuali registrando anche delle lacune in fase difensiva. A ciò si aggiunge, senza ovviamente prenderlo come alibi, un arbitraggio molto rivedibile in diversi momenti e spesso indisponente.

Una sconfitta quindi che deve far riflettere tutta la squadra sul concetto prioritario di avere sempre il giusto approccio alle partite, così come ha sottolineato il direttore sportivo Massimiliano Pasini: “Non sono soddisfatto. Oggi non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento messo in campo, dobbiamo capire che bisogna avere umiltà e rimanere sempre concentrate. In settimana lavoreremo tanto per correggere gli errori commessi”.

Matelica – ARAN Cucine Panthers Roseto (85-76)

Matelica: Kraujunaite 8, Ridolfi ne, Stronati ne, Celani 1, Georgieva 13, Spinaci ne, Battellini ne, Gramaccioni 14, Gonzalez 23, Poggio 8, Montelpare 3, Offor 5, Sanchez 10. Coach: Sorgentone

ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua, Resemini, Botteghi 18, Sorrentino 11, Cecili 3, Miccio 19, Lemma, Bardarè 5, Mattera 21, Polimene ne, Ugiagbe. All: Padovano

Parziali (17-19, 25-17, 14-13, 29-27)

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto