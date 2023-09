Una super Dixon non basta a Faenza, vince la Virtus Bologna di misura

By



Virtus Segafredo Bologna vs E-work Faenza: 73-71

1Q 21-17; 2Q 37-42; 3Q 54-52; 4Q 73-71.

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 2, Peters 17, Barberis 12, Dojkic 20, Zandalasini 6, Orsili 3, Consolini 10, Parrinello 3.

E-work Faenza: Franceschelli 1, Edokpaigbe 1, Cvijanovic 4, Tagliamento 8, Peresson 10, Grande, Ciuffoli, Dixon 30, Booker 7, Brossman 10.

Ultima amichevole in preparazione alla nuova stagione per la Virtus Segafredo Bologna, che ha affrontato l’E-work Faenza nelle mura del Pala Ferrari di Castel San Pietro Terme aggiudicandosi la vittoria.

La V nere riescono a trovare subito un ampio vantaggio, portandosi sul 16-9 dopo 5 minuti di gioco. Faenza riesce a recuperare ma la sirena suona sul 21-17 dopo il layup di Orsili.

Nel secondo quarto la gara diventa più fisica, si segna di meno e la formazione avversaria si stringe in difesa. All’intervallo il tabellone segna 37-42, ma la Virtus ritrova buone percentuali al tiro una volta rientrata in campo e si porta sul 54-52 alla fine del 3Q.

Gli ultimi dieci minuti di gioco sono un testa a testa tra le due formazioni, ma Zandalasini chiude la partita con un jump shot sullo scadere che vale il +2 per la Virtus.

Appuntamento a venerdì 22 settembre per il primo impegno ufficiale della stagione 23/24, la Supercoppa Italiana a Pordenone.

virtus.it