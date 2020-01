Under 18 Femminile: definite formule e composizione dei concentramenti della seconda fase

II Settore Giovanile della Federazione Italiana Pallacanestro, comunica le ammissioni alla seconda fase, la formula è la composizione dei concentramenti del Campionato Under 18 femminile, valevole per l’assegnazione del Trofeo ”Vittorio TRACUZZI” a.s. 2019/2020.

Regioni e Ammissioni

Abruzzo: 1 e 2a classificata

Campania: 1a e 2a classificata

Emilia Romagna: la 1a, 2a, 3a, 4a e 5a classificata

Friuli Venezia Giulia: la 1a, 2a, 3a e 4a classificata

Lazio: la 1a, 2a, 3a e 4a classificata

Liguria: 1a e 2a classificata

Lombardia: la 1a, 2a, 3a, 4a, 5a e 6a classificata

Marche/Umbria: la 1a, 2a e 3a classificata

Piemonte: 1a, 23, 3a e 4a classificata

Puglia: 1a e 2a classificata

Sardegna: la, 2a e 3a classificata

Sicilia 1a e 2a classificata

Toscana: la, 2a, 3a e 4a classificata

Concentramenti Interregionali dal 6 all’8 aprile 2020

FORMULA

Si informa che il Campionato Under 18 femminile a.s. 2019/2020 si svolgerà con le seguenti modalità:

FASE INTERREGIONALE

La prima fase interregionale del Campionato prevede: 48 squadre ammesse suddivise in 12 dodici concentramenti da 4 Squadre. I concentramenti si svolgeranno dal 6 al 8 aprile 2020. In ogni concentramento, il primo giorno la squadra A incontrerà la squadra B e la

squadra C incontrerà la squadra D. II secondo giorno la vincente dell’incontro A/B incontrerà la vincente dell’incontro C/D e la perdente dell’incontro C/D incontrerà la perdente dell’incontro A/B. Il terzo giorno, il secondo incontro è tra la squadra a zero punti con quella non incontrata, ed il primo incontro tra le altre due squadre. In caso di parità, la classifica verrà definita in base alle norme dell’art. 62 R.E Gare. Le prime due di ogni concentramento si qualificano alla fase a Gironi.

Nella seconda fase interregionale a gironi sono previsti 8 gironi composti da tre squadre. Nella fase a gironi le società si incontreranno con gare di andata e ritorno. L’inizio della fase a giorni è prevista per il 20 aprile e la conclusione per il 18 maggio. Le società prime classificate degli 8 gironi si qualificano alla finale nazionale. Le gare si dovranno disputare di lunedì o di martedì con inizio gara tra le ore 18,00 e

le ore 20,00 salvo accordo diverso tra le società. Per la definizione della classifica vale quanto previsto dall’art. 62 del Regolamento Esecutivo Gare.

FINALE NAZIONALE



Alla Finale Nazionale saranno ammesse otto società e si svolgerà dal 2 al 7 giugno 2020. Si svolgerà con formula di due gironi eliminatori di 4 squadre ciascuno che si incontreranno con la formula all’Italiana con gare di sola andata. Le prime e seconde classificate dei due gironi saranno ammesse alle semifinali. Le due perdenti delle semifinali disputeranno la finale per il 3° e 4° posto, le due vincenti delle semifinali

disputeranno la finale 1° e 2° posto. La composizione dei gironi della Finale Nazionale sarà effettuata tramite sorteggio.

La vincente la Finale Nazionale si fregerà del titolo di Campione d’Italia 2020 Under 18 femminile. ‘