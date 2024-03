Under 19 femminile. Oggi le qualificate al 2°turno di spareggi

Si conosceranno oggi i nomi delle squadre qualificate alla seconda fase di Spareggi Interregionali del campionato Under 19 femminile. Alle vincenti delle 12 doppie sfide che si consumano in gare di andata e ritorno, si aggiunge la prima classificata del Concentramento a quattro che si gioca al Sora. In totale 13 squadre a cui va ad aggiungersi il Limonta Costa Masnaga, qualificatosi come 1°del campionato lombardo, per dare vita al 2°turno di Spareggi le cui vincenti andranno a giocarsi lo scudetto nella Finale Nazionale (25-29 marzo) a cui è già ammesso il Basket Roma.

Umana Reyer Venezia-Sistema Rosa Pordenone (gara-1 85-42) giovedi 7 marzo ore 19.00

Basket Golfo Femm.Piombino-Lib.Moncalieri (gara-1 60-57) mercoledi 6 marzo ore 19.45

Basketball Sisters-USE Basket Rosa Empoli (gara-1 71-55) mercoledi 6 marzo ore 18.00

Cestistica Spezzina-Lupe S.Martino (gara-1 70-56) mercoledi 6 marzo ore 20.00

General Contractor Basket Girls Ancona-Magnolia Basket Campobasso (gara-1 62-82) mercoledi 6 marzo ore 18.30

Club Basket Frascati-Pall.Vigarano 2008 (gara-1 51-74) mercoledi 6 marzo ore 19.00

Firenze Basketball Academy-Elite Basket Roma (gara-1 35-60) mercoledi 6 marzo ore 20.15

Banca Alpi Marittime Cuneo-Rhodigium Basket Rovigo (gara-1 49-51) mercoledi 6 marzo ore 16.00

Ororosa Bk Bergamo-BSL San Lazzaro (gara-1 79-32) mercoledi 6 marzo ore 20.30

Allianz BCC Derthona Basket-Victoria Basket S.Bonifacio (gara-1 62-57) mercoledi 6 marzo ore 19.00

Women Apu Delser Crich Udine-Dogana Veccbia Valmadrera (gara-1 71-37) mercoledi 6 marzo ore 18.15

Famila Basket Schio-Allianz Geas Sesto (gara-1 39-79) mercoledi 6 marzo ore 18.45

Concentramento

1a giornata (04 marzo)

Pol.Battipagliese-I Have a Team Ragusa 80-48

Basket San Salvatore-Dinamo Taranto 76-48

2a giornata (05 marzo)

Pol. Battipagliese-Dinamo Taranto 82-73

Basket San Salvatore-I Have a Team Ragusa 63-45

3a giornata (06 marzo)

I Have a Team Ragusa-Dinamo Taranto (ore 10.00)

Pol. Battipagliese-Basket San Salvatore (ore 12.00)

Classifica

Pol.Battipagliese 4

Basket San Salvatore 4

I Have a Team Ragusa 0

Dinamo Taranto 0