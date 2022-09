Vigarano, altro successo nell’amichevole con Cavezzo

Quarta uscita e nuovo successo in pre season per la Pallacanestro Vigarano del coach Massimo Borghi, che ha espugnato con autorità il campo di Cavezzo, avendo ottime risposte su ambo i lati del campo: 53-86 il finale, con quattro giocatrici in doppia cifra e capitan Sorrentino, autrice di 24 punti, in serata di grazia offensiva.

“E’ stata una gara giocata ad alto ritmo – le parole a fine partita del coach biancorosso Massimo Borghi -, dove gli alti e bassi hanno predominato, Cavezzo è stata brava a restare a contatto con noi, mettendoci in difficoltà negli uno contro uno e soprattutto nella transizione offensiva, dove abbiamo peccato parecchio. Dal canto nostro ho visto alcuni passi indietro, altri avanti: in un periodo come questo di preparazione ci può stare. A fine settimana siamo arrivate stanche, così ci può stare una situazione del genere”.

Prossima uscita, sabato 24, trasferta sul campo di Mantova, compagine nella quale l’anno passato militava della biancorossa Alice Marchi.

Wam Cavezzo-Pallacanestro Vigarano 53-86 (15-26, 33-41, 47-74)

Il tabellino delle biancorosse: Sorrentino 24, De Rosa 11, Perini 6, Bocola 12, Olajide 10, Grymek 7, Cecili 4, Pepe 6, Marchi 6. All.Borghi.