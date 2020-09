Vigarano, buon test contro Mantova

La prima uscita lascia segnali positivi per atteggiamento e spirito di gruppo. Davanti al Basket 2000 SanGiorgio Mantova sempre aggressiva ed intensa le ragazze di coach Castelli hanno cercato con la difesa di alimentare anche il gioco offensivo alla ricerca della chimica migliore. Equilibrato il primo quarto chiuso 16-12.

Le padrone di casa parto o forte nella seconda frazione ed allungano vincendo il quarto 28-5 mente il terzo si chiude 17-14 .

La difesa di Vigarano sale in cattedra nonostante le ospiti di coach Borghi mantengano intensità su entrambi e li lati del campo.

Nell’ultima frazione (chiusa 22-10 )la stanchezza ed il caldo si fanno sentire aumentano gli errori . Nel finale esordio anche per le giovani Farina,Migani,Prhokina e Castelli che hanno ben figurato.

Tutto sommato un’ottimo test che il coach Castelli commenta così “Sono molte le note positive di questa serata.

Siamo una squadra completamente nuova e che ancora non ha potuto lavorare al completo.Ho visto buono spirito di gruppo, le ragazze si sono cercate in attacco e tutte insieme hanno provato a dare un impronta difensiva. Speriamo al più presto di poter lavorare al completo in allenamento”.

Tabellino: Atanasovska 2, Landi 17, Yurkevichus 7, Sorrentino 23, Farina, Migani, Prhokina 2, Tasevska, Valensin 6, Tapley 14, Policari 12, Castelli, Rosset ne.

All.Castelli

Asd.Balestrieri