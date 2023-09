Vigarano cede nel test contro Empoli

Buon test per la Pallacanestro Vigarano contro la pari categoria Scotti Empoli. Coach Andrea Castelli ha dato spazio a tutte le giocatrici a disposizione, avendo buonissime risposte in termini di energia, voglia e non solo. Per le biancorosse quattro giocatrici in doppia cifra, cose ottime da Cutrupi durante il primo parziale, poi è stata Gordon, all’esordio assoluto in biancorosso, a trovare buone cose. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto 22-36, l’ala americana col passaporto svedese saliva in cattedra, ben coadiuvata da Pepe e Feoli. La squadra c’è, la grinta non manca e, al 35′, il punteggio era 54-57, a dimostrazione che la squadra ha risposto più che presente contro una formazione pari categoria. Il finale ha premiato le toscane (63-73), ma Vigarano ha risposto più che presente.

Pallacanestro Vigarano-Scotti Empoli 63-73 (13-19, 22-36, 46-51).

Il tabellino delle biancorosse: Feoli 12, Tintori 3, Gordon 14, Pepe 10, Cutrupi 10, Conte 2, Di Mauro ne, Moretti 7, Torelli, Cavalli ne, Minelli 3, Armillotta, Albieri 2. All.Castelli.

ECCO NAIRA GONZALEZ, DALL’ARGENTINA A VIGARANO

Buenos Aires-Roma Fiumicino-Bologna-Vigarano. Dopo un lungo viaggio, Naira Gonzalez, giovane esterna classe 2006, è approdata a Vigarano e nel tardo pomeriggio ha seguito l’amichevole casalinga contro Empoli. Dopo aver conosciuto in tarda mattinata le nuove compagne di squadra, la play/guardia, che indosserà la maglia numero 13, ha conosciuto coach Andrea Castelli.

