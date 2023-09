Virtus Bologna vince il test amichevole sul campo del Geas

Amichevole pre-season: Allianz Geas 63 – Virtus Segafredo Bologna 71.

1Q 12-27; 2Q 28-41; 3Q 46-58; 4Q 63-71.

Allianz Geas: Dotto 18, Conti 3, Begic 4, Arturi 3, Bestagno 6, Tava, Trucco 16, Panzera 4, Gwathmey 9.

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 2, Pasa, Peters 5, Cox 10, Barberis 2, Dojkic 12, Andrè 12, Zandalasini 25, Orsili 3, Consolini.

La Virtus Segafredo Bologna è scesa in campo al Palanat di Sesto San Giovanni (Milano) per la sua seconda amichevole stagionale contro l’Allianz Geas.

Le V nere incominciano subito con un parziale di 14-0 nei primi 3 minuti di gioco, rendendo necessario un time out avversario. La partita prosegue con un’ottima difesa e la prima sirena vede la Virtus in vantaggio sul 12-27. Il secondo quarto termina sul 28-41, si alzano le percentuali del Geas ma la Virtus non si fa trovare impreparata, dimostrando un controllo totale del gioco.

Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo entrambe le formazioni segnano meno e si stringono in difesa, il gioco diventa più fisico e il terzo quarto termina sul 46-58.

Zandalasini e compagne resistono ai tentativi di rimonta delle avversarie e conquista la sua prima vittoria stagionale, con un punteggio di 63-71.

virtus.it