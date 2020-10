Yelena Leuchanka è finalmente libera

Yelena Leuchanka è stata liberata dopo 15 giorni di detenzione a Okrestina, vicino alla capitale bielorussa Minsk.

La star bielorussa era stata incarcerata poiché aveva manifestato contro il Governo di Lukashenko. “Ho passato 15 giorni pessimi, al limite dello sfinimento. Non ho dormito su un materasso, solo su assi di metallo. Niente acqua calda, inoltre hanno disattivato lo sciacquone del water. L’ultima volta che abbiamo potuto camminare è stato cinque giorni fa. La mia salute è stata a rischio, un po’ per la mia ernia spinale che è peggiorata, un po’ perché ero in stanza con una che stava male: chi lo sa se era solo un raffreddore o qualcosa di più brutto”, sono le parole di Yelena Leuchanka subito dopo il rilascio.