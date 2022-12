Serie A2. Il Basket Girls Ancona esonera coach Sandro Castorina

By

Il Basket Girls Ancona comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Sandro Castorina. Il club desidera ringraziare il tecnico per la serietà e professionalità dimostrate durante il lavoro svolto nelle ultime tre stagioni alla guida del team biancorosso culminate con la promozione in Serie A2. La squadra è provvisoriamente affidata al secondo allenatore Daniela Montanari che guiderà il Basket Girls già dalla trasferta di questa sera a Patti valevole per l’undicesima giornata di campionato.

