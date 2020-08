Brutta distorsione per Sabrina Ionescu, stagione già finita?

Sabrina Ionescu si deve fermare per almeno un mese per recuperare dalla distorsione di terzo grado – è il più grave – alla caviglia sinistra. Si è infortunata contro le Atlanta Dream. Per lei 18.3 punti, 4.7 rimbalzi e 4 assist nelle prime tre uscite stagionali (33+7+7 contro Dallas).

Ora le Liberty sono in difficoltà nel reparto guardie con Kia Nurse fuori per lo stesso infortunio, occorso nella prima gara, ed Asia Durr (scelta #2 al draft ’19) che non giocherà questa stagione dopo aver contratto il CoronaVirus.

New York è partita 0-3 e tra poco – alle ore 19 italiane – incontra le fortissime Phoenix Mercury di Taurasi, Griner e Diggins-Smith. Contando che la regular season accorciata termina il 12 settembre e che le Liberty potrebbero non raggiungere i Playoffs, è possibile che la prima stagione (anomala) di Sabrina Ionescu sia già terminata dopo soli tre incontri.