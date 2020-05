Erica Ogwumike giocherà per la Nazionale nigeriana

Erica Ogwumike è la quarta sorella della famiglia americo-nigeriana ed è appena sbarcata in WNBA dopo una carriera universitaria tra Pepperdine e Rice, dove ha giocato anche con Olivia, la terza sorella, che però si è un po’ persa a causa di infortuni. Erica giocherà nelle Minnesota Lynx della nostra Cecilia Zandalasini, dopo essere stata scelta dalle Liberty e subito scambiata la sera del draft.

Rispetto alle sorelle che hanno scelte di giocare per Team USA nonostante siano fiere delle loro origini nigeriane, la più piccola ha deciso di vestire la maglia della nazionale africana, come annunciata dalla #13 delle Lynx via BBC Africa (e poi riportato anche dalla Federbasket nigeriana).

Solo un anno fa Erica si era detta onorata di aver partecipato al camp di Team USA in preparazione ai Giochi Panamericani. Non riuscì a superare il taglio finale e non andò in Perù con la nazionale a stelle e strisce.