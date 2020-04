La WNBA onorerà le tre giovani giocatrici morte quasi tre mesi fa nello schianto di Calabasas. Verranno infatti chiamate al draft WNBA di stanotte, come ad inserirle virtualmente in quella WNBA che era per tutte l’obiettivo dichiarato.

Gianna Bryant, Alyssa Altobelli e Payton Chester i loro nomi, che non verranno mai dimenticati.