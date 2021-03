La WNBA festeggia i 25 anni e lancia la campagna “Count It”

In occasione del Women’s History Month, la WNBA ha annunciato oggi il piano per la 25esima stagione, che include una nuova campagna, Count It, e un nuovo e dedicato logo creato ad hoc per l’anniversario. Insieme ai diversi festeggiamenti che si terranno nel corso della stagione, tutte le 12 squadre ospiteranno speciali eventi e attivazioni per i fan. La WNBA celebrerà inoltre il modo in cui le giocatrici siano andate oltre le aspettative e siano state in prima linea nelle lotte per l’inclusione e i cambiamenti sociali in 25 anni.

Le attivazioni per la 25esima stagione WNBA includeranno diversi elementi da adesso fino all’inizio della stagione, incluse le nuove uniformi, una nuova official ball, il lancio di una nuova competizione durante la stagione e tanto altro.

“Siamo molto orgogliosi di questi primi 25 anni della lega, ma allo stesso tempo siamo già lavorando ai prossimi 25 anni. Il nuovo logo dedicato alla 25esima stagione e la campagna Count It evidenziano il perché questa lega sia unica,” ha detto Cathy Engelbert, la Commissioner WNBA. “Celebriamo l’impatto che ha avuto la WNBA nello sport e nella società, e sulle generazioni di giovani atleti.”

Il logo commemorativo sarà visibile sui campi, sulle maglie e sulle palle da gioco.

“Siamo entusiasti del lancio di una nuova narrazione sulla nuova stagione WNBA, fondata sul superare le aspettative e superare le diversità,” ha detto Phil Cook, WNBA Chief Marketing Officier. “Il logo della 25esima stagione WNBA vuole indicare quanto la lega non si sia fermata nel corso degli anni ma che punti a raggiungere obiettivi sempre più importanti.”

–

Uff stampa NBA Italia