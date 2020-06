La WNBA riprende in sede unica e con regular season quasi dimezzata

Dopo alcune discussioni significative con i principali stakeholder, inclusa la Women’s National Basketball Players Association (WNBPA), la WNBA ha annunciato oggi il piano per l’inizio della stagione WNBA 2020. La lega sta inoltre finalizzando una partnership che renderebbe l’IMG Academy in Bradenton, Florida, la casa ufficiale degli highlights della stagione WNBA 2020 per la regular-season da 22 partite e per il tradizionale format dei playoff.

A partire da luglio, l’IMG Academy sarà la casa per tutte le 12 squadre della lega e fungerà da unico sito per i training camp, le partite e gli allenamenti. La priorità principale continua a mantenere in salute e sicurezza le giocatrici e lo staff, mentre la lega lavora con medici specialisti, esperti di salute pubblica e ufficiali governativi per un completo set di linee guida per assicurare che venga rispettato il protocollo medico. A causa della situazione creatasi per via della pandemia, la lega e le giocatrici continueranno a rivedere i protocolli medici e di sicurezza e apportare le eventuali modifiche necessarie per poter cominciare i training camp e affrontare la stagione.

“Stiamo finalizzando un piano per far cominciare la stagione durante un momento tremendo utilizzando le linee guida del governo per garantire salute e sicurezza alle giocatrici e agli staff delle squadre,” ha detto la WNBA Commisioner Cathy Engelbert. “Continueremo a consultarci con medici e ufficiali della sanità pubblica così come con le giocatrici, i proprietari e gli altri stakeholder per tutto il tempo necessario. E, malgrado i terribili danni causati dalla pandemia mondiale, la WNBA e il suo Board of Governors supportano e vogliono valorizzare fortemente le atlete che giocano nella WNBA e, inoltre, le giocatrici riceveranno interamente i loro stipendi e benefit durante la stagione 2020.”

“Come casa di alcune delle migliori atlete e coach del mondo, l’IMG Academy è entusiasta di collaborare con l’intera famiglia WBNA,” ha detto Tim Pernetti, Executive Vice President, IMG Events & Media. “Non vediamo l’ora di dare il via all’Official Home della stagione 2020 della WNBA e di lavorare a stretto contatto con la lega mettendo a disposizione i nostri spazi per l’allenamento e la competizione.”

Con questa format unico in cui tutte le giocatrice si troveranno nello stesso posto contemporaneamente per la prima volta nella storia della lega, la WNBA s’impegnerà per la giustizia sociale e supporterà le giocatrici per il lancio di una piattaforma che sia una call to action che guidi ad un cambiamento radicale. “La WNBA si oppone al razzismo in ogni sua forma, e George Floyd e Breonna Taylor sono gli ultimi nomi di una lista senza fine che è stata soggetta ad atti brutali della polizia per la sistematica oppressione delle Black Lives in America, ed è nostra responsabilità usare i nostri canali per attuare un cambiamento,” ha detto Engelbert.

“Durante i nostri incontri con la lega, abbiamo voluto evidenziare e loro sono stati d’accordo che un maggiore sforzo durante la stagione 2020 avrebbe dato l’opportunità alla WNBA di mostrare al mondo i passi necessari per assicurarsi un alto livello di qualità della vita, e contemporaneamente ci darà l’opportunità di dare voce alla collettività,” ha detto il presidente della WNBPA Nneka Ogwumike. “Siamo sempre stati in prima linea per le iniziative a favore di #BlackLivesMatter, di #SayHerName, della comunità LGBTQ+, del controllo delle armi, per i diritti di voto, di #MeToo, della salute mentale e la lista è ancora lunga. Questo non è solo un bene dal punto di vista umanitario, ma questo potrebbe anche essere la più grande opportunità che la lega ha avuto e mai avrà.”

“Con la recente negoziazione del nuovo contratto collettivo, la Commissione Esecutiva della WNBPA ha lavorato duramente per rappresentare gli interessi delle giocatrici per pianificare il lancio della stagione 2020,” ha detto il Direttore Esecutivo della WNBPA Terri Jackson. “La nostra società ha imparato o quantomeno le hanno ricordato un’importante lezione: le donne sono parte integrante della stabilità economica delle loro famiglie e della comunità. La lega e l’impegno delle squadra è un dato di fatto.”

Con il piano attuale, le squadre raggiungeranno l’IMG Academy all’inizio di luglio e la regular-season comincerà a fine luglio dopo un breve training camp. Nonostante la stagione 2020 WNBPA verrà giocata senza fan a causa della pandemia da COVID-19, la lega continuerà ad offrire un posto in prima fila grazie gli accordi con ESPN, CBS Sports Network e NBA TV. Il calendario della WNBA 2020 Tip-Off presentato da AT&T sarà annunciato nei prossimi giorni.

Uff stampa NBA Italia