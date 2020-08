La WNBA trasmetterà 10 gare gratis su Twitter

La stagione WNBA si sta giocando nella “bolla” della IMG Academy a Braderton, Florida. Per il terzo anno consecutivo la lega americana femminile e Twitter hanno deciso di trasmettere alcune gare in diretta. Potrete seguirle direttamente sulla pagina WNBA di Twitter: di seguito trovate date ed orari (tre su dieci sono ad orari europei).

La dicitura “giovedì ore 4.00” significa che la partita è nella notte tra mercoledì e giovedì, e via via per tutte le altre.

Giovedì 13/08: Atlanta Dream @ Seattle Storm, ore 4.00

Sabato 15/08: Connecticut Sun @ Chicago Sky, ore 1.00

Giovedì 20/08: Phoenix Mercury @ Los Angeles Sparks, ore 4.00

Sabato 22/08: Los Angeles Sparks @ Atlanta Dream, ore 1.00

Domenica 23/08: Atlanta Dream @ Minnesota Lynx, ore 22.00

Domenica 30/08: Connecticut Sun at Washington Mystics, ore 22.00

Venerdì 4/09: Las Vegas Aces @ Connecticut Sun, ore 2.00

Sabato 5/09: Chicago Sky @ Washington Mystics, ore 1.00

Domenica 6/09: New York Liberty @ Phoenix Mercury, ore 2.00

Domenica 6/09: Dallas Wings @ Washington Mystics, ore 22.00