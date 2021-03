Maya Moore non tornerà in WNBA nemmeno quest’anno

Dopo due anni dall’annuncio di voler perseguire altre battaglie per i diritti umani e lasciando da parte la pallacanestro, Maya Moore ha detto di non voler tornare in campo per la stagione WNBA 2021.

La 31enne tra le più vincenti sportive di sempre è ormai ferma da vari anni e difficilmente tornerà nuovamente in campo in WNBA. La lega americana, tra l’altro, deve ancora annunciare la data di partenza della nuova stagione, vista anche la concomitanza con le Olimpiadi.

