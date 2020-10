NBA 2K21 per Next-Gen: The W, la prima esperienza WNBA

NBA 2K21 ‐ THE W E LA MIA WNBA NEXT‐GEN ‐ BORDOCAMPO

Ciao a tutti! Sono Felicia Steenhouse, Produttrice senior di NBA 2K21. Sono lieta di essere qui per parlare di WNBA! Prima di tutto voglio ringraziare gli appassionati che stanno giocando alle Stagioni WNBA, scrivendo liste dei desideri, recensioni e chiedendoci di più sui social media. Nelle ultime e intense notti di sviluppo vi abbiamo pensati e ci avete dato la forza di proseguire. Non ci sono parole per spiegare quanto vi sia riconoscente il team per la vostra partecipazione e il vostro feedback. Anche se questo Bordocampo è dedicato alla WNBA e a The W, voglio iniziare da un’aggiunta per gli appassionati che hanno apprezzato la modalità Stagione WNBA dello scorso anno. La adorerete.

È completamente personalizzabile. E multistagione. La modalità Franchigia WNBA. È La mia WNBA!

Subito dopo aver completato NBA 2K20 abbiamo capito quale sarebbe stato il nostro primo obiettivo per NBA 2K21 e ci siamo messi al lavoro per realizzare le basi per il controllo della lega e i progressi della WNBA. Ora avete la possibilità di creare la lega dei vostri sogni. Potete controllare tutte e 12 le squadre, o portare la vostra preferita dalla lotteria alla vittoria del titolo impiegando quante stagioni volete.

Per “completamente personalizzabile” intendo questo:

Creazione di una propria lega, dalle regole alle finanze, al CBA, al draft e a tutto il resto. È possibile utilizzare i parametri predefiniti di 2K o scaricare le impostazioni condivise dalla community.

Nella modalità playoff potete saltare la stagione e andare dritti ai playoff.

Volete giocare con gli amici? Per voi ci sono le leghe online.

Potete attivare gli elementi da gioco di ruolo per vivere la WNBA dalla prospettiva di un GM.

I giocatori più esperti possono aumentare la difficoltà e competere nella classifica.

Dopo esservi immersi nel vostro sandbox, potrete salvare e caricare la vostra configurazione personalizzata per condividere la vostra creazione con la community!

Vogliamo sapere cosa ne pensate. Cimentatevi nel sandbox de La mia WNBA e fateci sapere come preferite giocare. Cosa vi diverte e cosa vorreste veder modificato? Grazie alle vostre opinioni potremo migliorare insieme quest’esperienza.

Detto questo, spero che non abbiate pensato che la nuova esperienza La mia WNBA sia tutto. Oggi parleremo di molto altro…

Benvenuti a The W

Uno dei nostri obiettivi principali per The W era permettervi di vivere la carriera di una giocatrice WNBA in campo, ma anche al di fuori. Le donne della WNBA sono più di semplici atlete. Stanno ridefinendo lo sport professionistico. Riuscirete a portare questa lega in una nuova era?

Creazione Il mio GIOCATORE

La prima cosa che farete durante la creazione de Il mio GIOCATORE WNBA è sceglierne la testa, importando la scansione del volto dall’app mobile o scegliendo da una delle 30 teste base (personalizzabili a piacimento).

Fatto questo, dovrete prendere una delle decisioni più importanti nella creazione de Il mio GIOCATORE WNBA: scegliere il tipo di giocatrice.

Un aspetto importante di questa modalità è che la giocatrice progredisce esclusivamente giocando partite. È per questo che la scelta del tipo di giocatrice sarà una delle decisioni più importanti che prenderete nel gioco. Essa determinerà gli attributi iniziali de Il mio GIOCATORE e la sua evoluzione dal livello progressi 1 al 10.

Ecco una panoramica dei tipi di giocatrice:

Playmaker bivalente . Per PM e G. Brava a gestire e passare la palla. Brava nella difesa sul perimetro.

. Per PM e G.

Ala regista bivalente . Per AP e AG. Brava a gestire e passare la palla. Brava nella difesa interna e sul perimetro (AP sul perimetro, AG interna).

. Per AP e AG.

Playmaker penetrante . Per PM e G. Brava a gestire e passare la palla, e a realizzare sotto canestro.

. Per PM e G.

Ala regista penetrante . AP e AG. Brava a gestire e passare la palla, e a realizzare sotto canestro.

. AP e AG.

Playmaker dentro e fuori . Per PM e AP. Brava nel tiro da 3, nella realizzazione interna, a gestire la palla e a realizzare sotto canestro.

. Per PM e AP.

Ala regista dentro e fuori . Per AP e AG. Brava nel tiro da 3, nella realizzazione interna, a gestire la palla e a realizzare sotto canestro.

. Per AP e AG.

Penetratrice bivalente . Per PM, G e AP. Brava a difendere sul perimetro, ma anche a gestire la palla e a realizzare sotto canestro.

. Per PM, G e AP.

Ala penetrante bivalente . Per AG. Brava a difendere sul perimetro e internamente, ma anche a gestire la palla e a realizzare sotto canestro.

. Per AG.

Centro penetrante bivalente . Per C. Brava a difendere internamente, ma anche a gestire la palla e a realizzare sotto canestro.

. Per C.

Playmaker 3 and D . Per PM, G e AP. Brava a difendere sul perimetro e nel tiro da 3.

. Per PM, G e AP.

Realizzatrice a 3 livelli . Tutti i ruoli. Può segnare da dentro, dalla media distanza e da 3.

. Tutti i ruoli.

Minaccia offensiva . Per PM, G e AP. Brava a tutto tondo in attacco: a realizzare da dentro, dalla media distanza e da 3, nonché a gestire e passare la palla.

. Per PM, G e AP.

Cecchino . Tutti i ruoli. Ottima nel tiro dalla media e da 3.

. Tutti i ruoli.

Regista creatrice tiri . Per PM, G, AP e AG. Brava a gestire e passare la palla, e a realizzare dalla media distanza.

. Per PM, G, AP e AG.

Tiratrice dal post . Per AG e C. Bravissima a segnare con le spalle al canestro.

. Per AG e C. Difensore accanito . Per PM, G, AP e AG. Ottima a tutto tondo in difesa. PM e AP soprattutto sul perimetro, AG soprattutto internamente.

. Per PM, G, AP e AG. Ancora difensiva . Per C. Ottima a difendere internamente (stoppate, difesa interna).

. Per C. Bestia d’area . Per AP, AG e C. Brava a realizzare da dentro, a difendere internamente e a rimbalzo.

. Per AP, AG e C.

Dopo aver scelto il tipo di giocatrice, dovrete scegliere le impostazioni del corpo. Altezza, peso e apertura delle braccia altereranno gli attributi de Il mio GIOCATORE dall’inizio al livello 10.

L’ultima cosa che sceglierete saranno le abilità Impeto primaria e secondaria. Quando la vostra giocatrice prenderà il ritmo si riempirà prima l’Impeto primario, poi il secondario. Se attenderete che si riempiano entrambi, potrete attivare le due abilità contemporaneamente. In Bordocampo 3 è disponibile un approfondimento sull’Impeto.

Le giocatrici WNBA dentro e fuori dal campo

Come detto nell’introduzione, abbiamo ritenuto che fosse importante trasmettere ai giocatori cosa vuol dire essere una giocatrice WNBA in campo e fuori. Per farlo abbiamo costruito la modalità su una serie di traguardi che scandiscono i progressi de Il mio GIOCATORE e della lega.

I progressi sono suddivisi in Progresso giocatrice, Popolarità giocatrice, Popolarità WNBA, Patrimonio giocatrice e Affiatamento con le compagne.

Dopo aver giocato la prima partita, o nel giorno libero, dovrete scegliere tra tre eventi. La scelta dipenderà dal settore in cui volete far progredire la vostra carriera in The W. Cos’è più importante per voi? Far crescere la lega? Guadagnare subito? Gettare le basi per una carriera dopo quella cestistica? O magari provare un po’ di tutto. Dopo ogni scelta farete progressi nei relativi settori e riceverete ricompense in base ai livelli conquistati in essi.

Progresso

Il Progresso è, in sintesi, l’abilità cestistica della vostra giocatrice. Il modo principale per far salire di livello Il mio GIOCATORE è guadagnare I miei PUNTI giocando bene in partita. Come per gli altri settori, potrete migliorare le capacità della vostra giocatrice partecipando a diversi eventi mondani, che permettono anche di sbloccare e migliorare dei distintivi.

Aumentare il livello del Progresso non solo migliorerà i vostri attributi e vi farà guadagnare distintivi, ma sbloccherà anche nuove animazioni, la Creazione tiro in sospensione, la capacità di influenzare gli obiettivi di mercato della squadra, minutaggio e rotazioni e perfino i numeri di maglia.

Popolarità

Il nome dice quasi tutto: questo valore rappresenta la popolarità de Il mio GIOCATORE e il numero dei suoi tifosi. È possibile ottenere tifosi realizzando giocate spettacolari in partita, come canestri con fallo, canestri allo scadere, stoppate in inseguimento su giocatrici di rilievo e così via. Partecipando agli eventi mondani pensati per amplificare la vostra fama personale diventerete ancora più popolari.

I vantaggi principali di una notevole popolarità sono le sponsorizzazioni, che vi permetteranno di guadagnare meglio e di ottenere scarpe dal marchio con cui stringerete una partnership. Tra questi marchi vi sono Nike, Jordan, adidas, Under Armour, Puma, New Balance e Converse.

Popolarità WNBA

Una maggiore popolarità della lega è vantaggiosa anche per le giocatrici WNBA. Potrete sfruttare diverse opportunità di promuovere la lega con lavori ideati a questo scopo.

Quando lo farete, la lega si evolverà e le vostre partite trasmesse in diretta nazionale aumenteranno. Questo farà aumentare i vostri tifosi di più rispetto alle partite non trasmesse e porterà all’incremento degli stipendi delle giocatrici, compreso il vostro. E questo ci porta al prossimo punto!

Patrimonio giocatrice

Siamo sinceri: i giorni di paga sono sempre una gran cosa. Questa voce, che rappresenta il conto corrente della vostra giocatrice, include il denaro guadagnato dallo stipendio WNBA e dai vari lavori svolti fuori dal campo.

E qui faccio un piccolo accenno: guadagnando di più sbloccherete elementi esclusivi da indossare nelle gare di The W online… di cui parleremo poi!

Affiatamento compagne

L’ultima voce che rappresenta i progressi de Il mio GIOCATORE è l’Affiatamento compagne, che indica quanto giocate bene con le vostre compagne e quanto andate d’accordo con loro. Potete aumentare questa voce ottenendo buoni voti compagna o passando del tempo con le compagne nei giorni liberi. Dovrete bilanciare questa caratteristica con il vostro miglioramento tecnico, con l’aumento di popolarità personale e della lega e, infine, con il guadagno.

Un alto livello di Affiatamento compagne avrà un impatto profondo del gioco, permettendo ad esempio di sbloccare l’Impeto secondario (di cui abbiamo parlato nella sezione Creazione de Il mio GIOCATORE in alto). Questo sbloccherà inoltre l’Impeto di squadra e la nuova funzionalità di controllo di tutte le giocatrici in campo, che vi permetterà di giocare a The W controllando 5 giocatrici come in Gioca ora, invece di limitarvi al controllo de Il mio GIOCATORE. Non solo, ma vi permetterà anche di sbloccare accessori come guaine per braccia, calzini, fasce per capelli e altro ancora che potrete indossare nelle partite WNBA e in The W online.

Giorni liberi e lavori nell’off season

Ciò che sceglierete di fare fuori dal campo sarà molto importante in questa modalità, ed è qui che entrano in gioco i giorni liberi e i lavori nell’off season. È qui che andiamo a esplorare il sapore della vita nella WNBA. Abbiamo studiato a lungo cosa fanno le giocatrici fuori dal campo e ci siamo divertiti molto a riprodurlo in gioco. Spero che anche gli appassionati più accaniti della WNBA vi troveranno qualcosa di nuovo.

Ciò che rende speciale questa lega è la diversità delle sue giocatrici, che promuovono se stesse e la lega in molti modi unici. Dopo aver studiato le attività mondane delle giocatrici e il modo in cui esse contribuiscono alle cinque voci discusse sopra, le abbiamo categorizzate in cinque gruppi: Allenatrice, Imprenditrice, Icona globale, Icona della moda e Influencer.

Allenatrice : sullo stile di Kristi Toliver. Questi lavori hanno lo scopo di migliorare conoscenze e abilità relative al basket. Svolgere questi lavori contribuirà al progresso de Il mio GIOCATORE e, a volte, dell’Affiatamento compagne.

: sullo stile di Kristi Toliver. Questi lavori hanno lo scopo di migliorare conoscenze e abilità relative al basket. Svolgere questi lavori contribuirà al progresso de Il mio GIOCATORE e, a volte, dell’Affiatamento compagne. Imprenditrice : come Jessica Breland. Imparate come gestire una vostra impresa e come guadagnare meglio. Vien da sé che questo tipo di lavori sarà quello che inciderà di più sul Patrimonio della vostra giocatrice.

: come Jessica Breland. Imparate come gestire una vostra impresa e come guadagnare meglio. Vien da sé che questo tipo di lavori sarà quello che inciderà di più sul Patrimonio della vostra giocatrice. Icona globale : Il basket è noto in tutto il mondo. Questi lavori sono volti a raggiungere un pubblico internazionale, a vantaggio della vostra popolarità personale e di quella della WNBA. Questa categoria è stata ispirata da Diana Taurasi.

: Il basket è noto in tutto il mondo. Questi lavori sono volti a raggiungere un pubblico internazionale, a vantaggio della vostra popolarità personale e di quella della WNBA. Questa categoria è stata ispirata da Diana Taurasi. Icona della moda : Qualcuno ha detto Liz Cambage? La moda è importante nello sport e nelle vite di tifosi e giocatori. Svolgere lavori da icona della moda migliorerà la vostra popolarità e spesso anche il vostro patrimonio.

: Qualcuno ha detto Liz Cambage? La moda è importante nello sport e nelle vite di tifosi e giocatori. Svolgere lavori da icona della moda migliorerà la vostra popolarità e spesso anche il vostro patrimonio. Influencer: Gli atleti sono anche influencer, proprio come Breanna Stewart o Candace Parker. I lavori di questa categoria vi aiuteranno a legare con i vostri fan e a conquistarne di nuovi.

Un ulteriore bonus di questa categoria è che otterrete i contatti di altre giocatrici WNBA che vi manderanno dei messaggi per aiutarvi. All’inizio della vostra carriera sarà Nneka Ogwumike a spingervi nella giusta direzione.

The W online

Cos’è esattamente The W online? In poche parole, The W online è un’esperienza multigiocatore 3v3 (esclusiva di The W) in cui potrete utilizzare Il mio GIOCATORE contro quelli di altri utenti. Queste partite si svolgeranno in uno degli scenari più belli del gioco. Se volete constatare di cosa è capace la next‐gen a livello grafico, questa è la modalità giusta.

Le partite giocate in The W online vi faranno guadagnare punti validi per i progressi de I miei PUNTI, ma vi permetteranno anche di mettervi in mostra. Queste partite con regole di strada, vinte da chi arriva a 21 punti, sono il palco ideale per sfoggiare Il mio GIOCATORE. Progredendo nella vostra carriera sbloccherete animazioni e capi d’abbigliamento esclusivi per questa modalità. Quando avrete sbloccato gli ambiti elementi del livello 10, The W online sarà la vetrina perfetta per mostrare al mondo che avete raggiunto il traguardo!

Considerazioni finali

Siete VOI a rendere il gioco quello che è, e quest’anno abbiamo ampliato di molto la parte di voi rappresentata nel gioco. NBA 2K21 offre tantissimi nuovi modi di giocare con la WNBA! Non vedo l’ora di scoprire come plasmerete la lega in The W, di vedere le vostre azioni migliori in The W online, scaricare le formazioni e gli scenari personalizzati e constatare cosa sarete in grado di costruire con La mia WNBA!

Prima dei saluti, voglio fare rapidamente i complimenti al miglior team di sviluppo del mondo. Il talento e la risolutezza di VC mi stupiscono continuamente. Siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme, ma non ci accontentiamo mai. Di fronte a noi si snodano strade nuove, mai battute. Siamo felici e onorati di intraprendere questo viaggio insieme a voi. Ora è il momento di scoprire fin dove porterete la WNBA in NBA 2K21! Avete la stoffa?

