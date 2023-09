Playoff WNBA: Las Vegas Aces 3-0 contro Dallas e vola in Finale

Le Las Vegas Aces, campione in carica della WNBA, completano lo sweep nella serie di semifinale playoff contro le Dallas Wings e arrivano per la terza volta in quattro anni in Finale Playoff. Gara-3 del College Park Center di Arlington è vinta dalle Aces 64-61 che piazzano un parziale di 11-0 nel finale. 13 punti e 13 rimbalzi di A’ja Wilson che ha segnato il canestro del pareggio a -2’44” (61-61) dalla fine con le padrone di casa avanti anche in doppia cifra nel corso della sfida. Dallas non saprà più segnare in un finale dove il punteggio è mosso soltanto dai liberi di Alysha Clark (1/2) e Jackie Young (2/2). Tre punti sufficienti alle Aces per vincere partita e serie con Ogunbowale (18 punti) che ha fallito dall’angolo la tripla della vittoria per le Wings.

Le Aces arrivano in finale WNBA dopo il primo posto nella regular season (record di 34-6 con una delle sei sconfitte subita proprio da Dallas). La squadra di coach Becky Hammon attende ora la vincente dell’altra serie di semifinale tra New York e Connecticut con le Liberty avanti 2-1 in una serie ribaltata dopo il successo delle Sun in gara-1. La quarta partita è in programma domenica sera alla Mohegan Sun Arena di Uncasville.