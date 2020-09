Record WNBA per Courtney Vandersloot, 18 assist in una partita!

Notte storica in WNBA, in quanto l’ex play del Famila Schio, ed ora alle Chicago Sky, Courtney Vandersloot ha fatto registrare il nuovo record per assist in una partita, con 18 contro le Indiana Fever.

Le Sky hanno vinto facilmente 100-77 e la Vandersloot ha chiuso con 13 punti e, appunto, 18 assistenze. Ora la Vandersloot ha 9.3 assist di media in stagione, batterebbe il suo record di 9.1 fatto segnare la scorsa annata.

Il precedente record era di Ticha Penicheiro con 16, fatto segnare due volte nel ’98 e nel 2002. Vandersloot aveva invece già chiuso tre partite con 15 assistenze in passato.