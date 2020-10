Seattle Storm da urlo: Stewart, Loyd e Sue Bird di un altro pianeta!

Le Seattle Storm arrivano a queste WNBA Finals con il record intatto di tre vittorie in altrettante serie disputate. Le Aces, invece, sono al primo viaggio e in più devono registrare gli infortuni di Liz Cambage, Kelsey Plum e Dearica Hamby.

Las Vegas parte 8-0, poi si sveglia anche Seattle con il trio delle meraviglie Bird, Stewart e Loyd che rispondono con un 10-0 che dà il primo vantaggio Storm (15-11). Young e McBride tengono lì le Aces, dall’altra Prince fa 23-21 dopo 10′.

McCoughtry guida un 8-1 Aces, dopo vari botta e risposta segna il 34-31 al 14′. Nei successivi quattro minuti segna solo Seattle, soprattutto con Loyd e Stewart, imbeccate da Sue Bird che è già a 10 assist, record per una metà di gara alle Finals. Parziale di 18-0, poi Seattle allunga fino al +19 (57-38) prima del layup di A’ja Wilson che chiude il primo tempo.

La ripresa si apre con le Storm avanti sempre di 16 dopo 2′ ma da lì si bloccano e le Aces rientrano con un parzialone di 18-2 che impatta a quota 67, prima dei due liberi di Loyd (arrivata a quota 25) che chiudono il terzo quarto. Grandi protagoniste McBride, McCoughtry e Wilson.

E niente, si scatena Breanna Stewart! 11 punti per iniziare il quarto, Storm di nuovo a +13 e Stewart a 33 punti, 12 rimbalzi e 3 stoppate con ancora 7′ da giocare. Robinson fa -8, ma poi Loyd e ancora Stewart dominano in lungo e in largo: a 4′ dalla fine la partita è di fatto finita (87-72) e si concluderà con il risultato ufficiale di 93-80. Record WNBA per Sue Bird, i 16 assist non li aveva mai toccati nessuno in finale. Super prestazioni anche di Loyd (28) e di Stewart, unica dai tempi di Lisa Leslie nel 2001 a chiudere con 35+15+3 stoppate (37+15+4 per la #30 delle Storm).

Serie sul 1-0 Seattle, domenica ore 21.30 italiane su Sky Sport ci sarà il secondo appuntamento.

Las Vegas Aces @ Seattle Storm 80-93 (serie 0-1)

Aces: McCoughtry 20+9, Wilson 19, Swords 2+12, McBride 13, Robinson 10, Young 12, Rodgers, Allen, Cannon 2, Burdick 2.

Storm: Clark 4, Stewart 37+15, Howard 6, Loyd 28, Sue Bird 2+16, Prince 11, Russell 2, Canada 3, Magbegor.