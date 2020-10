Seattle Storm implacabili, è 2-0 nelle Finals WNBA contro le Las Vegas Aces

Seattle Storm @ Las Vegas Aces 104-91 (31-24, 48-42, 75-68)

Pochi minuti prima del via, la WNBA ha annunciato il primo quintetto della stagione: Courtney Vandersloot, Arike Ogunbowale, Breanna Stewart, Candace Parker, A’ja Wilson. Nel secondo Diana Taurasi, Napheesa Collier, Skylar Diggins-Smith, DeWanna Bonner, Myisha Hines-Allen.

Per i primi cinque minuti c’è grande equilibrio, poi Seattle piazza un 10-2 con cui vola a +7 (20-13), frutto di 5 punti e 6 assist di Sue Bird. Si sblocca anche Stewart per il +9, poi Cannon fissa il punteggio del primo quarto sul 31-24 Storm.

Ancora Cannon per il -5, ma Stewart e Clark provano a scuotere le Storm dando il massimo vantaggio sul 43-30. Arriva il parziale delle Aces chiuso con il gioco da 4 di McCoughtry che fa -3. Stewart risponde con la bomba che fissa il punteggio dell’intervallo sul 48-42 Seattle.

McCoughtry e Wilson impattano a quota 50, poi McBride mette la tripla del sorpasso. Bird arriva in doppia doppia, Stewart riporta avanti le Storm (62-59 al 25′) ma McBride di nuovo punisce dall’arco. Le due squadre si scambiano i colpi, Loyd segna dopo una partita difficile (in G1 ne aveva infilati 28) e Russell allunga nell’ultimo minuto sul 75-68 Seattle. Sue Bird è seconda all time per assist nei Playoffs, dietro solamente ad una imprendibile Lindsey Whalen.

Las Vegas prova a restare aggrappata al match ma coach Laimbeer è costretto a fermare il flusso offensivo di Seattle che tocca il +10 a 7′ dal termine. Loyd con una bomba che pesa tantissimo in uscita dal timeout, poi Bird e Clark la emulano: Seattle scava il solco ed è +14 al 36′ (96-82). Sue Bird mette la pietra tombale a 2′ dalla fine, il risultato finale dice 104-91. Seattle Storm avanti 2-0, martedì notte (tra martedì e mercoledì) ore 1.00 italiane le gialloverdi possono già alzare il quarto titolo WNBA.

Storm: Bird 16 (10 assist), Loyd 9, Stewart 22, Clark 21, Howard 21, Russell 6, Canada 10, Prince, Magbegor.

Aces: McBride 14, McCoughtry 17, Swords 2, Wilson 20, Robinson 8 (10 assist), Cannon 17, Rodgers 9, Allen, Young 4, Burdick.