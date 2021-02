Seattle Storm, presa Samuelson e ceduta Natasha Howard e Whitcomb a New York

Le Seattle Storm hanno annunciato quattro movimenti di mercato.

Uno riguarda Katie Lou Samuelson, sorella di quella Karlie vista brevemente a Vigarano, che arriva nella Città dello Smeraldo da Dallas in cambio della scelta #1 al prossimo draft. Samuelson è anche attualmente impegnata in Eurolega con Avenida.

Poi un altro riguarda Natasha Howard, ora alla Umana Reyer Venezia, che va alle New York Liberty in cambio di tre scelte (compresa la #1 del 2021 poi girata a Dallas). Alle Liberty va anche Sami Whitcomb in cambio dei diritti di Stephanie Talbot.

In conclusione ha poi preso Mikiah Herbert Harrigan per la prima scelta 2022.

Ricapitolando:

SEATTLE PRENDE: Katie Lou Samuelson e Mikiah Herbert Harrigan, più due seconde scelte 2022 e i diritti di Talbot se dovesse mai andare in WNBA.

DALLAS PRENDE: scelta #1 al draft 2021

NEW YORK PRENDE: Natasha Howard e Sami Whitcomb