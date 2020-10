Seattle Storm senza freni, campionesse WNBA per la quarta volta!

Le Seattle Storm si sono laureate campionesse WNBA per la quarta volta nella loro storia. Restano imbattute alle Finals dove in quattro viaggi hanno sempre portato a casa il titolo!

Gara-3 è un dominio di Seattle che dilaga, le Aces non ci sono più dalla rimonta di gara-2. Las Vegas a dir la verità parte meglio sul 7-0, che diventa 11-2 con Wilson e McCoughtry a far la voce grossa. Dall’altra parte Loyd e Stewart tengono a contatto le Storm, che prima rimontano e poi con Canada infilano i canestri del sorpasso: al 10′ Seattle conduce 23-21.

Fino a metà secondo quarto le Aces ci sono (31-33) ma poi Sue Bird e Jewelle Loyd si mettono in proprio per il parziale di 9-0 che dà la prima spallata al match. La tripla di McBride dà speranza, ma all’intervallo le Storm guidano 43-34.

Ad inizio ripresa arriva la seconda spallata, questa da ko: 10-0 Seattle con Bird, Stewart e una grande Clark per il 55-36 che sa tanto di resa per Las Vegas. A fine periodo la situazione è ancora peggiore per le Aces, infatti il risultato dice 75-48 Storm.

Nella passerella degli ultimi 10′ si vola anche a +30 e il punteggio finale è davvero pesante: Seattle Storm sono campionesse WNBA dopo aver vinto 92-59 gara-3, divario massimo nella storia delle finali. Quarto titolo dopo quelli del 2004, 2010 e 2018, con undici successi di fila alle Finals: l’ultima gara persa risale al 2004.

Breanna Stewart è stata premiata MVP delle Finals dopo aver chiuso questa partita con 26 punti e 10/14 al tiro, ma delle Finals da oltre 25 punti di media.

Seattle Storm – Las Vegas Aces 92-59 (SERIE 3-0)

Storm: Stewart 26, Loyd 19, Clark 10, Bird 5, Howard 5, Canada 15, Russell 6, Magbegor 2, Tuck 2, Prince 2, Langhorne, Whitcomb NE.

Aces: McCoughtry 7, Wilson 18, Swords 6 (10 rimbalzi), McBride 9, Robinson 4, Young 11, Allen 2, Burdick, Rodgers, Cannon 2, Hamby NE, Cambage NE, Plum NE.