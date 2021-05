La veterana WNBA Seimone Augustus ha annunciato il suo ritiro dalla pallacanestro giocata all’età di 37 anni. Dopo tredici stagioni alle Minnesota Lynx dove ha vinto 4 titoli, lo scorso anno ha giocato alle Los Angeles Sparks. Resterà nello staff delle gialloviola dove sarà assistente.

Nel suo palmares anche 8 All Star Game, 6 quintetti All-WNBA e pure il Rookie of the Year. Nella sua carriera oltreoceano due Eurocup con Dynamo Mosca e Galatasaray Istanbul, con un MVP. Il suo #33 a Louisiana State (nel maschile fu di un certo Shaquille O’Neal) è ritirato dalla squadra universitaria femminile.