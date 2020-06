Sparks, che botta: fuori Toliver e Ogwumike

Kristi Toliver e Chiney Ogwumike non vestiranno la canotta delle Los Angeles Sparks alla ripresa della stagione WNBA.

La decisione è di tipo fisico per la sorella più giovane di Nneka, che in passato ha sofferto già di infortuni. Per la due volte campionessa WNBA Toliver, oltre al rischio fisico, c’è anche il timore del coronavirus. Doppio colpo pesante per le Sparks.

Per Toliver lo scorso anno alle Mystics 13 punti e 6 rimbalzi di media, mentre per Chiney circa 10 punti e 6 rimbalzi spesso in uscita dalla panchina.