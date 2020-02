Sue Bird ritorna alle Seattle Storm

Le Seattle Storm hanno annunciato che Sue Bird resterà un altro anno con la franchigia dello stato di Washington. Inizierà la sua 19esima stagione con le Storm. Poche settimane fa è arrivata la conferma anche di Breanna Stewart.

Seattle aveva anche mandato Mosqueda-Lewis a Connecticut in cambio di una seconda scelta 2021, poi ha firmato Epiphanny Prince

Le ex scledensi Allie Quigley e Courtney Vandersloot non si muovono dalle Chicago Sky, come Marine Johannes dalle NY Liberty, mentre la veterana Seimone Augustus lascia per la prima volta Minneapolis per firmare con le storiche nemiche Los Angeles Sparks. Atlanta ha firmato Courtney Williams e Blake Dietrick, mentre le Phoenix Mercury aggiungono ancora un altro tassello che risponde al nome di Kia Vaughn.

Carolyn Swords ha deciso di ritirarsi ma avrà comunque un ruolo all’interno della dirigenza delle Las Vegas Aces, che hanno aggiunto la russa Raisa Musina.

Qui tutte le nuove firme, tra scambi e conferme.