Temi Fagbenle scambiata dalle Lynx, giocherà nelle Indiana Fever

La nazionale britannica Temi Fagbenle, ora impegnata in A1 con Umana Reyer Venezia, non giocherà più in WNBA con le Minnesota Lynx. Vestirà la maglia delle Indiana Fever, insieme alla sua ex compagna Odyssey Sims. Che però verrà subito tagliata, sebbene il suo contratto da 119mila dollari verrà interamente pagato.

Nello scambio anche la prima e terza scelta di Indiana nel 2022, mentre alle Lynx andrà la seconda scelta 2022 a Indiana. Mossa salariale da parte di Minnesota per poter firmare Aerial Powers.