UFFICIALE – Candace Parker lascia le Sparks e firma con le Chicago Sky

Candace Parker sconvolge il mercato WNBA firmando con le Chicago Sky dopo 13 stagioni alle Los Angeles Sparks. La leggenda statunitense torna in Illinois dove nei primi anni 2000 è stata Miglior Giocatrice dell’anno in High School. Nel 2001 vinse una gara delle schiacciate in mezzo ai ragazzi.

Nata a Saint Louis, poi andò all’università a Tennessee dove vinse due titoli NCAA.

Ad aprile Candace Parker compirà 37 anni quindi potrebbe essere la sua ultima stagione in WNBA. Ha vinto solo un titolo ma anche due MVP stagionali, due ori olimpici e tantissimi premi individuali.

Candace Parker è una delle tre persone (tra NBA e WNBA) ad aver vinto MVP stagionali, MVP delle Finals, Defensive Player of the Year e Rookie of the Year, insieme a Tamika Catchings e Michael Jordan.