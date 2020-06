Cecilia Zandalasini non andrà in WNBA questa stagione.

Le Minnesota Lynx hanno comunicato che è stata una decisione personale, dettata probabilmente dal fatto che non vuole rischiare infortuni (dopo la lunghissima pausa) in vista della prossima annata con il Fenerbahce. Non ha giocato in WNBA nemmeno l’estate scorsa.

Al suo posto le Lynx hanno firmato Megan Huff, 26esima scelta all’ultimo draft dopo un’ottima stagione in Euroleague Women con il TTT Riga.