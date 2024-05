Wilson annuncia una partnership con Caitlin Clark

Wilson Sporting Goods Co. annuncia una partnership pluriennale con la guardia delle Indiana Fever, Caitlin Clark, come parte del suo roster di atleti. Wilson lancerà collezioni da basket firmate che celebrano la presente e futura eredità di Caitlin Clark e collaborerà con lei per innovare i prodotti della WNBA, dell’NBA e del basket in generale, consolidando ulteriormente il suo impatto sul mondo dello sport.

“Wilson è nata per celebrare i momenti più iconici dello sport e ci siamo sempre allineati con i protagonisti che oltrepassano i confini tracciati e scrivono la propria storia”, afferma Amanda Lamb, Head of Global Brand di Wilson. “Caitlin Clark non è solo un’atleta da record, ma un’icona culturale che ha avuto un profondo impatto sul gioco. Non potremmo essere più orgogliosi di unire le forze con lei per continuare a innovare il basket sia dentro che fuori dal campo”.

Caitlin Clark testerà, consiglierà e fornirà feedback su una serie di prodotti da basket Wilson, promuovendo il modo in cui il brand continua a migliorare il gioco dai più giovani ai professionisti. Wilson presenterà collezioni che celebrano Clark per tutto il 2024 e lavorerà con lei per dirigere creativamente la sua prima linea di prodotti da basket che debutterà nel corso dell’anno.

“Wilson mi ha accompagnato in alcuni dei momenti più importanti della mia carriera e non potrei essere più entusiasta di continuare a far progredire il basket insieme a loro”, afferma Caitlin Clark, capocannoniere di tutti i tempi della NCAA Division I e debuttante nella WNBA. “È una sensazione surreale avere una collezione di pallacanestro tutta mia, e poter influire sulle future generazioni di atleti”.

Il primo drop della collezione sarà disponibile a breve, con il classico pallone da basket Wilson WNBA bianco e oro con incisioni laser personalizzate che celebrano momenti iconici della Clark. I consumatori potranno scegliere uno dei tre design per personalizzare la loro palla da basket. Questo prodotto sarà disponibile esclusivamente su Wilson.com.

Sulla base della visione di Wilson di creare un mondo migliore attraverso lo sport, una componente chiave di questa collaborazione sarà quella di consentire l’accesso al gioco ai giovani di tutto il Paese. I prodotti della collezione saranno disponibili per i consumatori a diversi livelli di prezzo e attraverso i canali direct-to-consumer di Wilson e i principali rivenditori. Inoltre, Wilson sosterrà la Caitlin Clark Foundation e contribuirà alla sua missione di elevare e migliorare la vita dei giovani e delle loro comunità attraverso l’istruzione, l’alimentazione e lo sport, tre pilastri che Caitlin ritiene fondamentali per il suo successo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Wilson.com e seguire @WilsonBasketball e @Wilson sui social network.

About Wilson

Wilson Sporting Goods Co. con sede a Chicago, negli Stati Uniti, è il produttore leader mondiale di attrezzature sportive, abbigliamento, calzature e accessori ad alte prestazioni. L’azienda porta più di un secolo di innovazione e tradizione nel mondo dello sport, celebrando i momenti iconici resi possibili da Wilson negli sport con racchetta, nel baseball, nel softball, nel football americano, nel basket, nella pallavolo, nel calcio e nel golf. Wilson fa parte di Amer Sports Group, una società quotata alla Borsa di New York.

Nel settore del basket, Wilson è il fornitore di palloni da gioco ufficiali per la National Basketball Association® (NBA), la Women’s National Basketball Association® (WNBA), la National Collegiate Athletic Association® (NCAA) per la March Madness e le Final Four, la Basketball Champions League (BCL), la Basketball Africa League (BAL), la FIBA 3×3 e circa 39 associazioni statali di scuole superiori.