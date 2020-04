WNBA Draft: Sabrina Ionescu vola alle New York Liberty

Prima del draft sono state ricordate le giovanissime ragazze che hanno perso la vita nello schianto di Calabasas in cui è morto, tra le nove persone, anche Kobe Bryant.

Sabrina Ionescu è la tanto attesa #1 e la Nike ha subito annunciato di averla ingaggiata con un contratto pluriennale.

Le ex compagne ad Oregon, Sabrina Ionescu e Satou Sabally, sono le prime due scelte del draft WNBA fatto da remoto a causa del Coronavirus. Da Oregon anche la #8 Hebard. Dallas Wings e New York Liberty grandi protagoniste di questo draft con tre pick nelle prime sette posizioni le texane e sei pick totali per la franchigia che giocherà a Brooklyn.

Curiosità: solo quattro giocatrici europee in questo draft con ben tre tedesche (due a Dallas e una a L.A) ed una lettone a Seattle, tuttavia due di queste hanno formazione statunitense. Erica Ogwumike è la terza sorella in WNBA dopo Nneka e Chiney entrambe alle Sparks (lei invece andrà a Minnesota, dopo esser stata chiamata da NY).

TRADE POST DRAFT: New York riceve Jocelyn Willoughby e Stephanie Talbot, in cambio di Shatori Walker-Kimbrough (a Phoenix) ed Erica Ogwumike (a Minnesota).

Ecco tutte le scelte:

PRIMO GIRO

1 – NY LIBERTY Sabrina Ionescu PG

2 – DALLAS WINGS Satou Sabally SF

3 – INDIANA FEVER Lauren Cox PF

4 – ATLANTA DREAM Chennedy Carter SG

5 – DALLAS WINGS Bella Alarie SF

6 – MINNESOTA LYNX Mikiah Herbert Harrigan PF

7 – DALLAS WINGS Tyasha Harris PG

8 – CHICAGO SKY Ruthy Hebard PF

9 – NY LIBERTY Megan Walker SF

10 – NY LIBERTY Jocelyn Willoughby SG

11 – SEATTLE STORM Kitija Laksa SF

12 – NY LIBERTY Jazmine Jones SG

SECONDO GIRO

13 – NY LIBERTY Kylee Shook PF

14 – INDIANA FEVER Kathleen Doyle PG

15 – NY LIBERTY Leaonna Odom PF

16 – MINNESOTA LYNX Crystal Dagerfield PG

17 – ATLANTA DREAM Brittany Brewer C

18 – PHOENIX MERCURY Te’a Cooper PG

19 – SEATTLE STORM Joyner Holmes PF

20 – LOS ANGELES SPARKS Beatrice Mompremier PF

21 – DALLAS WINGS Luisa Geiselsöder C

22 – LOS ANGELES SPARKS Leonie Fiebich PG

23 – CONNECTICUT SUN Kaila Charles SG

24 – WASHINGTON MYSTICS Jaylyn Agnew SF

TERZO GIRO

25 – ATLANTA DREAM Mikayla Pivec SG

26 – MINNESOTA LYNX Erica Ogwumike SG

27 – ATLANTA DREAM Kobi Thornton SF

28 – INDIANA FEVER Kamiah Smalls SG

29 – PHOENIX MERCURY Stella Johnson SG

30 – CHICAGO SKY Japreece Dean PG

31 – SEATTLE STORM Haley Gorecki SG

32 – CHICAGO SKY Kiah Gillespie PF

33 – LAS VEGAS ACES Lauren Manis F

34 – LOS ANGELES SPARKS Tynice Martin SG

35 – CONNECTICUT SUN Juicy Landrum SG

36 – WASHINGTON MYSTICS Sug Sutton PG