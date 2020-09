WNBA, i premi della stagione: A’ja Wilson è MVP

La WNBA ha annunciato i premi individuali della stagione regolare. MVP A’ja Wilson delle Las Vegas Aces, ma ci sono anche la rookie e tante altre…

A’ja Wilson è MVP dopo una stagione da 20.5 punti, 8 rimbalzi, 2 assist, 2 stoppate e 1.2 rubate in 32′ di utilizzo medio, con il 48% dal campo ed il 78% ai liberi. Ha segnato almeno venti punti in 15 delle 22 partite giocate, fino ai 31 punti (season high) contro le New York Liberty. Le Aces hanno il miglior record WNBA.

Crystal Dangerfield è la migliore rookie dell’anno (qui fotografata ai mondiali U19 di Udine). La guardia delle Minnesota Lynx è la prima a vincere il premio nonostante fosse stata scelta al secondo giro del draft WNBA. Ha chiuso la stagione con 16.2 punti e 3.6 assist, con il 47% dal campo e 92% in lunetta.

Altro premio per le Lynx, che si aggiudicano con Cheryl Reeve quello di miglior allenatrice dell’anno (record 14-8 senza Fowles e Sims per molte partite), davanti a Bill Laimbeer delle Aces. La scorsa stagione Reeve fu anche miglior dirigente della stagione.

Stasera alle 1.00 Lynx proprio contro le Phoenix Mercury, mentre alle 3.00 Sparks vs Sun.